Teatro Amazonas recebe espétaculo 'A Paixão Segundo Adélia Prado'

Adélia Prado é considerada a maior poeta viva da literatura moderna brasileira. Foto: Divulgação

Manaus - Comemorando 30 anos de carreira, a atriz Elisa Lucinda sai em turnê com o espetáculo ‘A Paixão Segundo Adélia Prado’ e chega a Manaus, nos dias 11 e 12 de março, no Teatro Amazonas. O momento também celebra os 20 anos do encontro entre a atriz e a diretora Geovana Pires que escolheram Adélia Prado para selar esta festa.

Considerada a maior poeta viva da literatura moderna brasileira, Adélia Prado traça um tear misterioso sobre o simples cotidiano e nos devolve o conteúdo dos dias enriquecidos pelo seu olhar. E assim nos traduz. No entanto, sua loucura lúcida traz a verdade humana, seus segredos, o recato de sua época, a moralidade de uma cidade do interior que tanto fotografa um interior de Minas Gerais, com suas fofocas e vizinhos, como no nosso interior, nossa alma cheia de medos e coragens em volta da própria sorte.

Na montagem, sob a direção de Geovana Pires, é revelada uma Adélia Prado que, muitas vezes, não se mostra logo de cara, mas está essencialmente presente na sua poesia. Por conta do sacro véu que parece cobrir a marca de sua obra, não se vê seu particular e escancarado erotismo, seu desejo e muito menos sua disponibilidade amorosa, seu romance, seu olhar por debaixo da própria saia e das da sua geração, regida pela imagem da Virgem e o extremo desejo reprimido.

Sem tratar do tema na obviedade e sem pretender discursos panfletários, nesta peça, por meio de seus inúmeros elementos cotidiano e femininos, é mostrada a sexualidade desta mulher que traz dentro de si a religiosa pecadora a quem Elisa Lucinda dá vida.

Na peça ‘A Paixão Segundo Adélia Prado’ é feita uma abordagem da música religiosa e regional de Minas Gerais, presentes na obra de Adélia Prado, tanto pelas citações nos poemas quanto pela musicalidade de sua poética.

A direção musical e arranjo estão sob o comando de Carlos Malta, o músico dos sopros conhecido como ‘O Escultor do Vento’. Em cena, o músico multi-instrumentista André Ramos toca sax, flauta transversa, piano, pífano e instrumentos de percussão. A música ajuda a contar a história e alguns poemas são musicados por Carlos Malta.

Serviço

O quê: Espetáculo ‘A Paixão Segundo Adélia Prado

Quando: 11 e 12 de março – sábado às 20h e domingo às 19h

Onde: Teatro Amazonas (Av. Eduardo Ribeiro, 659 – Centro)

Ingressos: Bilheteria do teatro