FUÁ traz programação especial para celebrar o Dia Internacional da Mulher em Manaus

Manaus – Em sua décima edição, a Feira Urbana de Alternativas (FUÁ) celebra o Dia Internacional da Mulher com uma programação repleta de mulheres talentosas do cenário cultural de Manaus. O evento será realizado na sede da Fundação Amazonas Sustentável (FAS), neste domingo (5), e trará ações voltadas para a difusão da cultura do empoderamento feminino, igualdade de gênero, direitos sociais e políticos.

O projeto reúne meio ambiente, cultura e empreendedorismo e tem as atividades baseadas nos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), lançados pela ONU em 2015. Realizado em parceria entre a FAS, CasaCinco e o rapper Jander Manauara, o FUÁ tem como principal objetivo fomentar um novo pensamento e estimular a melhoria na qualidade de vida.

Nesta edição o FUÁ terá bate-papo sobre empoderamento feminino, slam (batalhas de poesia), intervenções de break dance e pole dance, feiras de criatividade, gastronomia, entre outras atividades gratuitas. Sucesso nas outras edições do evento, o FUÁ contará novamente com feira de produtores rurais do Rio Preto da Eva e da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Rio Negro.

Como atrações musicais, se apresentam Lorenna Psiquê, Karen Francis Maia, Egda Carolyn, Natty dos Anjos, Camila Naranjo, Tayra Jatobá, Lucilene Castro e Gramophone. O evento terá ainda exposições artísticas de Camila Oliveira, Rakel Caminha, Wanessa Liz e Bia Leão, além de leituras afetivas por Tainá Lima e Índia Damasceno. Será realizada também a exposição de bordados ‘O fio que nos une’, assinada pelas integrantes do Clube Costurita.

Como entrada do evento serão aceitas doações de lápis de cor, giz de cera, alimentos não-perecíveis e brinquedos. As doações serão destinadas às comunidades ribeirinhas apoiadas pela FAS em 16 unidades de conservação do Amazonas.

A Fundação Amazonas Sustentável é uma Organização Não Governamental que fica localizada na Rua Álvaro Braga, 351, Parque Dez, Zona Centro-Sul de Manaus.