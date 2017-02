Venda dos ingressos para o Festival de Parintins iniciam dia 15 a partir de R$ 250

Início das vendas foi anunciado nesta manhã pelo diretor da Amazon Best, Valdo Garcia. Foto: Divulgação

Manaus - Os ingressos para o 52º Festival Folclórico de Parintins começam a ser comercializados ao público, no próximo dia 15 de fevereiro, às 9h, em Manaus e no Município de Parintins (a 369 km de Manaus), inclusive online, e com venda por noite de espetáculo ou passaportes para duas ou três noites.

Há ingressos a partir de R$ 250. (veja tabela abaixo). Os valores dos ingressos foram mantidos os mesmos do ano passado por decisão das presidencias dos bois e da empresa comercializadora. Considerando a inflação de 2016, de 9.75%, isso representa, na prática, um desconto de 10% em relação aos preços praticados anteriormente.



As informações são do diretor da Amazon Best, Valdo Garcia, que divulga a tabela da venda de ingressos, incluindo locais, valores e novo formato.



A Amazon Best Editora e Eventos, empresa de Manaus, assinou contrato com os bumbás Caprichoso e Garantido de prestação de serviços para a venda dos ingressos do Festival Folclórico de Parintins. O contrato é válido para os anos de 2017 à 2021.



A partir deste ano, os sócios dos dois bumbás têm 7 dias para a compra prévia dos ingressos, a partir do dia 6 de fevereiro.



Outra novidade é a venda de ingressos por noite de espetáculo e passaportes para duas e três noites. O 52º Festival Folclórico de Parintins acontece nos dias 30 de junho, 1º e 2 de julho.



Uma cota de ingressos será ainda destinada às operadoras de turismo de todo o Brasil, para a venda de pacotes turísticos, ampliando o alcance do Festival e aumentando a oferta de opções para os turistas. Será mantida a venda on line em site de venda de ingresso.



As vendas para o publico acontecerão nos seguintes locais:

1) Endereço da Sede da Amazon Best em Manaus:

Rua Rio Juruá, 95, conj Vieiralves, Bairro N.S das Graças

Telefones para contato e demais informações em Manaus:

(92)3085-7104 / (92) 993893344



2) Endereço da Sede da Amazon Best em Parintins:

Rua Vieira Junior, 754, Centro (Parintins Convention Center)

Telefones para contato e demais informações em Parintins:

(92) 3533-3292 / (92) 99132-1191



Horário de funcionamentos e venda de ingressos em Manaus : De 9h às 18h, de segunda à sexta. Em Parintins, de segunda a sexta das 8h às 12 horas e das 14 às 17h e, aos sábados, das 8h às 12h.



Venda exclusiva de ingressos PARA SÓCIOS adimplentes dos Bois Caprichoso e Garantido:

Dia 6/02/2017 ao Dia 14/02/2017



OBS: Cada sócio terá direito a compra de 2 ingressos e apresentar 1 convidado para a compra de mais dois, mediante apresentação de carteira de sócio e CPF do convidado.



Inicio da venda de ingressos PARA PÚBLICO: Dia 15/02/2017

Inicio das vendas online: Dia 15/02/2017 .

A partir do dia dessa data a venda será de 4 ingressos por CPF



Valores de Ingressos:

Arquibancada Especial

3 Noites: R$ 800,00

2 Noites: R$ 580,00

1 Noite: R$ 320,00



Arquibancada Central

3 Noites: R$ 1.050,00

2 Noites: R$ 770,00

1 Noite: R$ 420,00



Cadeira Tipo 1:

3 Noites: R$ 820,00

2 Noites: R$ 600,00

1 Noite: R$ 330,00



Cadeira Tipo 2:

3 Noites: R$ 600,00

2 Noites: R$ 450,00

1 Noite: R$ 250,00



Camarotes: informações direto no telefone ou sede da Amazon Best: (92) 3584-5248