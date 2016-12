Virada de ano na Ponta Negra terá show piromusical com duração de 10 minutos

De acordo com o diretor-presidente da Manauscult, Bernardo Monteiro de Paula, no total serão aproximadamente sete mil toneladas de fogos

Esta é a primeira vez que o brilho dos fogos de artifícios seguirão as batidas das músicas, engradecendo ainda mais o espetáculo de luzes. Foto: Ingird Anne/ Manauscult

Manaus - A virada do ano na Praia da Ponta Negra será marcada com um show piromusical que terá duração de aproximadamente dez minutos. Esta é a primeira vez que o brilho dos fogos de artifícios seguirão as batidas das músicas, engradecendo ainda mais o espetáculo de luzes.

De acordo com o diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Bernardo Monteiro de Paula, no total serão aproximadamente sete mil toneladas de fogos, montados em três balsas que estarão distantes a 250 metros da areia.

“Os fogos serão sincronizados com a batida música controlados via rádio, mesmo sistema do Réveillon de Copacabana e outras capitais brasileiras, por isso se chama ‘show piromusical’. É primeira vez que teremos no Réveillon de Manaus. Será um grande espetáculo”, destacou o diretor-presidente.

Na Avenida Itaúba, o show pirotécnico também terá a duração de 10 minutos.