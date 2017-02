Amazonense vence paredão e Mayara sai com 81,6% dos votos

Mayara disputou o paredão com a amazonense Vivian. Mayara recebeu sete votos da casa, no último domingo, e Vivian foi indicada pela líder

Aliadas desde a primeira semana, Vivian e Mayara disputaram o segundo paredão do BBB17. Foto: Reprodução/TV Globo

Manaus - Com 81,6% dos votos Mayara é a segunda eliminada do BBB17. Depois de conversar com as sisters, o apresentador pergunta se algum outro confinado gostaria de falar. Diante do silêncio na casa, Tiago decreta: "Quem sai hoje é a Mayara".

A bacharel em direito, Mayara, recebeu sete votos, no último domingo (5), dos brothers da casa, e Vivian recebeu a indicação da líder Emilly ao paredão. Vivian e Mayara, aliadas na casa desde a primeira semana, iniciaram uma 'investigação' de quem teria votado na bacharel em direito, que gerou discussões e desentendimentos.

Na noite desta terça-feira (7), um grupo de amigos da amazonense se reuniram em um condomínio, no bairro Aleixo, para torcer pela sister. "Agora a Vivian vai entrar no jogo. Ela é uma pessoa boa, mas estava afastada da casa. Ela vai longe. É uma menina muito inteligente", disse a empresária Flávia Mooring, após a permanência da amazonense Vivian no BBB ser anunciada.

O outro amigo de Vivian, o comprador Mauro Costa, comentou que o resultado era esperado pelos amigos da advogada. "Os outros participantes já comentavam que o paredão era reflexo do que elas fizeram no paredão passado. Acompanhando aqui de fora, já sentíamos que o resultado seria positivo para a Vivian", comentou.

Amigos de Vivian se reuniram, em Manaus, para acompanhar paredão. Foto: Eraldo Lopes