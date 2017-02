Amazonense permanece na casa do BBB após enfrentar segundo paredão

Amazonense foi a segunda mais votada pela casa, no último domingo, e a menos votada pela público. Foto: Divulgação/Rede Globo

Rio de Janeiro - Após enfrentar o seu segundo paredão, a amazonense Vivian Amorim permanece na casa do Big Brother Brasil. Ela enfrentou a gaúcha Emilly e Manoel, com quem teve um romance na casa, que foi eliminado com 57,45% dos votos, na noite desta terça-feira (21). A amazonense foi a segunda mais votada pela casa, no último domingo (19), com com três votos.

Um bloco antes da eliminação, Tiago Leifert disse aos brothers 'emparedados' que um deles havia ficado muito atrás na votação. "É crueldade não excluir essa pessoa e mandá-la relaxar. E essa pessoa é a Vivian", disse.

A amazonense protagonizou o segundo paredão desta edição contra sua aliada, Mayara, que foi eliminada com 81,6% dos votos. As duas diviram a liderança na primeira semana do jogo.