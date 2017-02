Após ser o anjo por duas semanas, Daniel é o novo Líder do BBB17

O agente de trânsito ganhou imunidade e o poder de indicar um brother direto ao Paredão. A formação do terceiro paredão do BBB17 acontece no próximo domingo

Com quase dez minutos de prova, Daniel foi o felizardo e é o novo Líder da casa. Foto: Reprodução/TV Globo

Rio de Janeiro - O agente de trânsito Daniel venceu a prova do líder, nesta quinta-feira (9), do Big Brother Brasil 17. Com quase dez minutos de prova, onde os participantes tinham que buscar bolas coloridas em uma piscina de bolinhas, Daniel foi o felizardo e é o novo Líder da casa.

O agente de trânsito venceu as duas primeiras provas de Anjo da edição e teve o poder de imunizar dois brothers. O primeiro anjo foi dividido com Marinalva, e eles decidiram imunizar Luiz Felipe. No último paredão, tendo, sozinho, o poder do anjo, Daniel decidiu imunizar Manoel.

A formação do terceiro paredão do BBB17 acontece no próximo domingo (12).