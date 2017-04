Globo nega que polícia tenha cobrado pensão de Ilmar na casa do 'BBB17'

A acusação foi feita por Marcos, ao dizer que se ofereceu para ajudar Ilmar após a polícia ter ido atrás do brother na casa do 'BBB' para supostamente cobrar a dívida

Brothers eram aliados na casa até a última semana. Foto: Reprodução/TV Globo

Rio de Janeiro - A assessoria da Rede Globo negou, por meio de nota, que policiais tenham ido à casa do 'BBB17' para cobrar uma dívida de pensão alimentícia de Ilmar. A acusação foi feita por Marcos, ao dizer que se ofereceu para ajudar o brother após a polícia ter ido atrás do sul-mato-grossense na casa do “BBB” para supostamente cobrar a dívida.

Na nota, a Globo confirmou que houve a confusão com as senhas do brother e negou o envolvimento policial no caso: “Há cerca de um mês, a família de Ilmar procurou a produção do BBB 17 pedindo que uma senha bancária do participante fosse verificada com ele. Não houve envolvimento da polícia nesse episódio”.

Pouco antes, o advogado do brother também se pronunciou negando que a polícia tenha visitado a casa do “BBB” ou que ele esteja devendo pensão. A família de Ilmar se pronunciou nas redes sociais, apoiando a versão do brother, e informando que considera abrir um processo caso a acusação de Marcos não seja desmentida.