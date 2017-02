Mayara e Vivian disputam segundo paredão do BBB17 nesta terça-feira

Após a formação do segundo paredão, Mayara protagonizou barraco e aconselhou a amiga e Manoel a articularem as próximas estratégias na casa. Foto: Divulgação

Rio de Janeiro – As amigas Vivian e Mayara estão no segundo paredão do BBB17. Amazonense foi para a berlinda por indicação da líder Emilly e a mineira teve sete votos dos participantes da casa. Nesta semana, não puderam ser votados Manoel, que recebeu a imunidade do anjo Daniel, e a líder, Emilly.

"Que ironia. De líderes a emparedadas", comentou Tiago Leifert ao dar a notícia para a dupla. A eliminação será nesta terça-feira (7).

"A formação do paredão vai ser influenciada pelas cenas que vamos ver agora", disse Tiago Leifert no início ao programa. Ele se referia a briga entre Manoel e Marcos por conta de uma brincadeira do castigo do monstro.

"Como vocês viram, eles passaram do limite, mas a gente não vê motivo para rolar eliminação", explicou o apresentador.

Emilly já havia dado indícios de que poderia votar em Mayara ou Vivian. Durante a semana, ela se incomodou com a aproximação das duas após a conquista do paredão.

Barraco

Mayara e Vivian caíram no choro após receber a notícia de que disputariam a berlinda juntas, mas a mineira perdeu o controle e partiu para a briga com Emilly e Marcos.

"Não consigo entender como eu consegui receber sete votos, sendo que teve uma pessoa na casa que causou a maior confusão", disse Mayara. "É muito injusto isso. Não entendo como o Marcos não foi para o paredão. Ele é ridículo, agressivo, acha que é o tal, não sabe respeitar mulher, é um b****, idiota, nojento. Eu vou sair, mas esse idiota vai me escutar. Esse filho da p*** vai me escutar. Agora eu virei o diabo".

Enquanto a sister gritava, era ignorada pelo cirurgião, o que a deixou mais revoltada. "Ele é um tarado, safado, que olha pra bunda de todas as meninas enquanto a gente dança nas festas. Ridículo, não merece estar aqui, se acha intocável porque é um cirurgião importante. Não merece nada. Ele me machucou hoje fazendo esse castigo do monstro, me deixou roxa, mas não tá nem aí pra mim. Eu vou fazer um inferno na vida dele até terça. Vou sair, mas ninguém vai me segurar", berrou.

Depois de xingar Marcos, Mayara resolveu tirar satisfação com Emilly por causa do paredão. "Você é uma falsa, arrogante. Ficou de papo com a Vivian e teve a cara de pau de colocar ela. Falsa! É ridículo isso que você está fazendo. Se você vai votar na menina, não fique falando com ela não", gritou Mayara, que precisou ser contida por Manoel para não ir para cima da líder.

"Vocês que são falsas, que vieram tentar ser minhas amigas depois que eu virei líder. Você recebeu sete votos, é você a falsa aqui. Não sou barraqueira", respondeu Emilly.

Mayara se afastou e afirmou então para os colegas que Emilly fez uma estratégia pesada para dominar o paredão da semana. "Ela só colocou a Vivian no paredão porque sabia que a casa não votaria nela, daí ela não conseguiria fazer o paredão entre eu e a Vivi. Foi pensado", reclamou Mayara. "Eu não vou parar de falar. Vão ter que me aguentar. Ela e o Marcos se merecem, casal perfeito", ironizou a sister.

Em seguida, ainda sem acreditar que está no paredão com Vivian, Mayara aconselhou a amiga e Manoel a articularem as próximas estratégias no BBB17. A sister disse que Marcos precisa sair de qualquer jeito.

"Vocês precisam pegar o líder e mandar o Marcos. Ele é falso, tarado, faz brincadeira fora de hora, filhinho de papai, playboy, machuca os outros e nem pede desculpas. Não tem humildade nenhuma, mas adora pagar de santo", reclamou Mayara, na frente do cirurgião, sendo mais uma vez ignorada.

"Preguiça desse homem e tudo isso é recalque porque nenhuma mulher quer ficar com ele", gritou a sister, sabendo que Marcos continuava ouvindo. Ele, entretanto, não deu atenção.

Confira os votos:

Mayara votou em Marcos

Ieda votou em Mayara

Roberta votou em Mayara

Rômulo votou em Mayara

Marinalva votou em Mayara

Daniel votou em Marcos

Vivian votou em Marcos

Pedro votou em Mayara

Luiz Felipe votou em Marcos

Manoel votou em Marcos

Marcos votou em Mayara

Elis votou em Ilmar

Ilmar votou em Mayara