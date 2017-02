Em paredão triplo, Luiz Felipe é eliminado do BBB17 com 73,81%

Alagoano foi eliminado com 73,81% dos votos. Foto: Divulgação/Rede Globo

Rio de Janeiro - Antes de anunciar o eliminado desta terça-feira (14), Tiago Leifert conversou com os emparedados e relembrou as discussões de Luiz Felipe e Ieda. O brother contou que pediu desculpas para a sister. Logo em seguida, Leifert sentencia: "Luiz Felipe, você está eliminado". O brother deixa a casa com 73,81% dos votos. Alagoano disputou a permanência no jogo contra Ilmar e Marcos.