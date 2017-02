Pedro vence prova de sorte e é o novo líder do BBB17

Brothers precisaram adivinhar se o cantor do The Voice Kids passou ou não nas audições às cegas. Amazonense foi eliminada na segunda rodada

Essa foi a primeira prova que o 'nerd' venceu nesta edição. Foto: Reprodução/TV Globo

Rio de Janeiro - Na Prova do Líder desta quinta-feira (16) os brothers precisaram adivinhar se o cantor do The Voice Kids passou ou não nas audições às cegas do reality. Na última rodada da disputa, Pedro, Rômulo, Marinalva e Emilly disputaram a liderança. Após assistir ao vídeo da criança, Pedro é o único a escolher que ela iria passar e como ela é aprovada para o programa, vira o novo Líder do BBB17.

Manoel foi o primeiro eliminado da prova, errando sozinho a primeira audição. Na segunda rodada, Daniel, Elis, Marcos e a amazonense Vivian saíram pior, deixando a disputa.

Na seguinte, todos acertaram e ninguém saiu. Na quarta, apenas Ieda errou. Na penúltima, Ilmar e Roberta saíram e na última, Pedro se sagrou o Líder da vez no jogo. Essa foi a primeira prova que o 'nerd' venceu nesta edição.

Logo após a prova, Tiago Leifert revelou, apenas ao público de casa, que o próximo paredão da casa será triplo. Os dois brothers mais votados no confessionário, além da indicação do líder, se enfrentam no paredão, que será formado no próximo domingo (19).