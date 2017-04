'Tu é verme. Verme rasteja', diz Ilmar para Emilly durante briga

Emily e Ilmar começaram a brigar quando o brother conversava com Marcos sobre as coisas que a gêmea falava do médico. Foto: Divulgação

Rio de Janeiro – O clima esquentou na casa do Big Brother Brasil neste domingo (2). Emily e Ilmar começaram a brigar quando o brother conversava com Marcos sobre as coisas que a gêmea falava do médico. "Usa as palavras que eu usei", disse ela.

O advogado se irritou e apontou o dedo para a gaúcha. "Cala a boca que eu não tô falando com você".

A gêmea não conseguiu ficar calada e gritou: "Cala a boca, tu. E não aponta o dedo pra mim".

Ilmar então chamou Emilly de pirralha. "Tu é verme. Verme rasteja. Então, fica na sua", disparou ele.

Após a briga, enquanto Emilly procurou consolo nos braços de Marcos, Ilmar contou tudo para Ieda, Marinalva e Vivian. As sisters ouviram grande parte da discussão já que os dois trocaram insultos aos berros na cozinha.

Ieda aproveitou a chegada do advogado para elogiar o brother. "Foi macho, viu. Parabéns, ela tem que ouvir mesmo", disse a aposentada.

"Eu só peço desculpas aos vermes por isso", alfinetou Ilmar, que deixou Emilly atônita e sem resposta diante do xingamento. "Se ela for mulher, ela me coloca no paredão, mas ela não tem culhão. Eu pedi pra ela me colocar".