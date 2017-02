Acidente com carro alegórico da Paraíso do Tuiuti deixa 8 feridos na Sapucaí

Os feridos estão sendo levados para o hospital Souza Aguiar. Foto: Wilton Junior/Estadão Conteúdo

Rio de Janeiro - Um acidente com um carro alegórico da escola de samba Paraíso do Tuiuti deixou ao menos oito pessoas feridas neste domingo (26), primeiro dia desfile do Grupo Especial na Marquês de Sapucaí. Segundo os primeiros relatos, o carro teria colidido com a grade que separa a arquibancada e a pista e os integrantes foram presos na grade. Os feridos estão sendo levados para o hospital Souza Aguiar.

Os bombeiros ainda estão no local resgatando os feridos e a pista foi isolada. Entre os feridos está a jornalista Lúcia Melo.

Em entrevista após o acidente, o diretor de carnaval da Liga das Escolas de Samba (Liesa), Elmo José dos Santos, disse que a chuva pode ter contribuído para o problema no carro.

"A chuva fez com que uma roda tivesse um problema e o carro começasse a pender para a frente e para o lado esquerdo. Ele se desgovernou", disse. "Agora, as pessoas também não deviam estar ali, deviam estar na calçada, mas às vezes querendo tirar foto, elas se aproximam", acrescentou.