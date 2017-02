Ações de combate a exploração infantil estarão em bandas e blocos de Manaus

Portaria do Juizado da Infância e da Adolescência decreta proibida a entrada e permanência de menores de cinco anos em bandas e blocos carnavalescos. Foto: Divulgação/Semmasdh

Manaus - Com a chegada do período carnavalesco, as ações de combate ao trabalho infantil e a exploração sexual de crianças e adolescentes serão intensificadas na capital. Equipes da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh) estarão orientando o público sobre as situações de risco e sobre os direitos das crianças e dos adolescentes, identificando situações de violações e realizando os encaminhamentos devidos, sempre com vistas à prevenção e ao combate a práticas violadoras.

A campanha prevê a execução de ações permanentes em eventos e megaeventos que são realizados na cidade ao longo do ano com o objetivo de enfrentamento e combate às violações de direitos de crianças e adolescentes, como situações de exploração sexual e trabalho infantil, entre outras.

“Neste final de semana, quando acontecem quatro grandes bandas, estaremos com mais de cem servidores da Semmasdh nas três grandes bandas da capital: Difusora, Bica e Bhaixa da Hégua e também estaremos nos demais eventos que compõem a programação oficial do Carnaval”, afirmou o secretário Elias Emanuel.

Segundo o secretário, a Semmasdh estará presente com equipes técnicas orientando o público sobre as situações de risco e sobre os direitos das crianças e dos adolescentes, identificando situações de violações e realizando os encaminhamentos devidos, sempre com vistas à prevenção e ao combate a práticas violadoras.

Também participam da ação os Conselheiros Tutelares, Juizado da Infância e Juventude, Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente, SEAS, Sejusc entre outros órgãos.

Legislação

Conforme publicação do Diário Oficial da Justiça Eletrônico, do dia 19 de janeiro, nas festas públicas e em qualquer logradouro público, onde se promover eventos carnavalescos, os menores de 14 anos somente poderão participar acompanhados dos responsáveis legais ou acompanhantes.

Já a portaria 001/2016, do Juizado da Infância e da Adolescência, decreta ser proibida a entrada e permanência de menores de cinco anos em bandas e blocos carnavalescos. A lei também se aplica aos desfiles das escolas de samba que acontecerão no Sambódromo, nos dias 24 e 25 de fevereiro.

Disque Denúncia

Além da divulgação dos direitos de crianças e adolescentes, a campanha vai divulgar os números dos disques municipais 0800 092 6644 e 0800 092 1407, além do Disque 100 (nacional). Somente em 2016, foram recebidos 828 casos, a maioria deles relacionados à crianças, adolescentes, idosos, pessoas em situação de rua e mulheres. Negligência, maus tratos, abandono e agressão física são as maiores ocorrências.

Os canais de denúncia funcionam durante 24 horas, inclusive nos fins de semana, feriados e pontos facultativos. As denúncias recebidas são analisadas e encaminhadas aos órgãos de proteção, defesa e responsabilização de acordo com a competência e as atribuições específicas, priorizando o Conselho Tutelar como porta de entrada (nas situações de crianças e adolescentes). Mas, outros órgãos podem ser contatados, como as Delegacias Especializadas e/ou Polícia Civil, Polícia Militar, e outros órgãos públicos, mantendo em sigilo a identidade da pessoa denunciante.