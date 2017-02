Baile de Carnaval da terceira idade anima Parque do Idoso na próxima sexta-feira

O Carnaidoso terá início a partir das 15h. Foto: Marinho Ramos/Semcom

Manaus - O Parque Municipal do Idoso (PMI) será palco, nesta sexta feira (17), do tradicional baile de Carnaval da terceira idade, o Carnaidoso. Para animar o público, a festa vai contar com uma programação “afinada” com a preferência dos frequentadores do parque, que inclui DJ, banda local e, é claro, uma bateria de Escola de Samba, além da escolha da fantasia mais criativa. A entrada é gratuita.

O encontro entre a folia e o público da Terceira Idade é uma das festas mais esperadas pelos usuários do Parque e idosos residentes da Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas (FDT), além de outros centros sociais de convivência da cidade.

Há oito anos, o evento carnavalesco é promovido e coordenado pela diretora-presidente da FDT, Martha Moutinho. “O nosso objetivo é proporcionar a integração entre os idosos, resgatando as tradições das folias carnavalescas. Queremos que os usuários do parque e grupos de idosos da cidade participem desta festa que já faz parte do nosso calendário de eventos. Vamos mostrar para a sociedade que os idosos também sabem ‘pular’ carnaval e com vitalidade’’, comentou.

Atrações

O Carnaidoso terá início a partir das 15h com o DJ Ery Castro, conhecido por adotar uma seleção musical diferenciada e conforme com a preferência dos idosos. Além do DJ, o salão do Parque do Idoso contará com a animação da bateria da escola de samba ‘A Grande Família’. Em ritmo de muita alegria, o Carnaidoso segue até às 21h, com muita animação e samba no pé.

A folia momesca, assim como todos os eventos da Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas (FDT), visa à promoção de momentos de interação, diversão e entretenimento, mostrando para a sociedade que o público da terceira idade também sabe pular carnaval.