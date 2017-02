Baile Tomatinho na Folia ganha duas edições com pizza e desfile de fantasias

O evento faz parte da programação de Carnaval da Loppiano Pizza, que segue até terça-feira com Bella Segunda na Folia e Baile dos Garçons

O tradicional baile infantil chega a 15 ª edição, na unidade da Rua Major Gabriel. Foto: Divulgação

Manaus – A Loppiano Pizza está com programação de Carnaval até a próxima terça-feira (28). Hoje (26), a partir das 17h, acontece o tradicional Baile Infantil Tomatinho na Folia, que chega a 15 ª edição, na Loppiano Pizza, unidade localizada na Rua Major Gabriel, 1080, Centro. Crianças até 10 anos podem participar do Desfile de Fantasia, com premiação para os três primeiros colocados.

Na unidade do Dom Pedro (Avenida Jacira Reis, 18), às 18h, tem a estreia do Baile dos Garçons, onde o público vota na melhor fantasia entre as que são apresentadas pelos garçons. Quem participar da votação concorre ao sorteio de três rodízios de pizza.

Já na segunda-feira (27), a Bella Segunda na Folia traz promoções e descontos exclusivos para comemorar o Carnaval nas duas unidades.

Primeiro Tomatinho na Folia do Dom Pedro será na terça-feira

Foto: Divulgação

Na terça-feira (28), a unidade do Dom Pedro abre as portas às 17, para o primeiro Baile Infantil Tomatinho na Folia enquanto na Major Gabriel tem o Baile dos Garçons, a partir das 18h.