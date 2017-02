Banda do Boulevard celebra três décadas de fundação no Domingo Magro

No portal de entrada, localizado na avenida no sentido Centro-bairro, é feita uma revista e o público não pode entrar com objeto perfurantes e geleiras. Foto: Reinaldo Okita

Manaus – A concentração para a Banda do Boulevard começou às 16h deste domingo (19), com expectativa de reunir 120 mil foliões em um dos eventos mais tradicionais da cidade. Para celebrar as três décadas de sua fundação, a festa traz o tema ‘Banda do Boulevard – 30 anos: A Felicidade é o Amor’.

Umas das principais atrações para a folia de hoje é a apresentação da bateria do Boulervard. Gravado no Rio de Janeiro e escrito a quatro mãos, o enredo da Banda do Boulevard faz um comparação entre a obra ‘A Mulher de Trinta Anos’, do escritor francês Honoré de Balzac; e os 30 anos do bloco. A marchinha oficial ganhou a interpretação de Anderson Molejo e Frank Mocidade.

Entre os shows confirmados na folia estão a Bandinha Anjinhos do Boulevard, as baterias das escolas de samba Villa da Barra, Vitória-Régia e Reino Unido e a atração nacional Keila Regina, de São Paulo.

No portal de entrada, localizado na avenida no sentido Centro-bairro, é feita uma revista e o público não pode entrar com objeto perfurantes e geleiras.