Banda do Caldeira anima foliões no Centro de Manaus com marchinha autoral

"Samba Exaltação ao Bar do Caldeira" exalta história do bar, que hoje é considerado patrimônio cultural e imaterial do Amazonas

A banda do Caldeira ocorre desde 1964, quando o bar foi inaugurado. Foto: Reinaldo Okita

Manaus - Uma das mais tradicionais bandas de rua de Manaus, a Banda do Caldeira, atraiu diversas pessoas, na tarde desta segunda-feira (27), ao bar localizado na rua José Clemente, Centro de Manaus. O "Samba Exaltação ao Bar do Caldeira" animou os foliões com uma letra que fala sobre o bar, que hoje é considerado patrimônio cultural e imaterial do Amazonas.

Conforme o organizador da festa, Carbajal Ferreira Gomes, a banda do Caldeira ocorre desde 1964, quando o bar foi inaugurado, porém foi nesses últimos cinco anos que a banda tomou maiores proporções e caiu no gosto dos frequentadores do local.

“Esses últimos cinco anos tivemos uma melhora na estrutura da banda do Caldeira, com mais conforto para os foliões. Aqui, se misturam a velha guarda com a juventude e todo mundo curte o Carnaval com respeito e alegria”, disse.

A animação da festa ficou por conta da Velha Guarda do Bar Caldeira, das bandas Pororoca Atômica e Os Demônios da Tazmania. Foto: Reinaldo Okita

Um dos compositores e interprete do Samba Exaltação ao Bar do Caldeira, Assis Almeida, conta que a marchinha sobre o bar levou dois meses para ficar pronta. “Temos muita alegria de cantar esse samba exaltação, para esse bar que é tão tradicional na cidade. O Caldeira tem um público fiel e a cada dia agrada ainda mais as pessoas”, comentou.

Amigas há anos, as aposentadas Darcy Duarte, 66, e Raimunda da Silva, 70, foram prestigiar a banda do Caldeira. Elas contam que são moradoras do bairro Morro da Liberdade, na zona sul, onde acontece a festa da vitória da Reino Unido da Liberdade, que foi campeã do Carnaval de Manaus 2017, e mesmo torcendo pela escola de samba, preferiram ir ao bloco do Caldeira.

“Somos caldeirenses há anos, não podíamos deixar de vim. Todo ano estamos aqui. Nossa amizade é tão antiga quando o bar. Ainda queremos curtir muitos carnavais por aqui”, disse.

Amigas são frequentadoras assíduas do bar. Foto: Reinaldo Okita

A animação da festa ficou por conta da Velha Guarda do Bar Caldeira, das bandas Pororoca Atômica e Os Demônios da Tazmania e foi encerrada com a Bateria da Escola de Samba da Aparecida.

História

Originalmente, o Caldeira se chamava Bar Nossa Senhora dos Milagres e sua primeira proprietária foi a comerciante Maria Cruz. A nomenclatura do local mudou após a trágica explosão das caldeiras da Santa Casa de Misericórdia, ocorrida em 14 de janeiro de 1970, que vitimou três pessoas e feriu outras 15. A data foi fixada como a de aniversário do bar.