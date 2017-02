Banda da Redenção anima foliões nesta terça-feira de Carnaval, em Manaus

A Banda tem como mascote um ‘macaquinho’ que faz a alegria da criançada e de todos os brincantes. Foto: Reprodução/Record News Manaus

Colaboração de Frank Cunha, da Record News Manaus

Manaus - A Banda da Redenção, que está caminhando para sua sétima edição, vai animar mais uma vez os foliões durante o Carnaval deste ano. A banda tem início às 16h, na rua Gurupi, bairro Redenção, zona centro-oeste de Manaus, com entrada franca. A Operação Lava Jato será tema desta edição da Banda, que contará com apresentações de Arreto da Sanfona, Dion Brasil e Rafinha do Elite do Samba, nos intervalos DJ Driko.

A Banda tem como mascote um ‘macaquinho’ que faz a alegria da criançada e de todos os brincantes, por conta do bairro ser conhecido entre os moradores como “Planetas dos Macacos”, por ter crescido em meio à mata virgem que existia próxima ao local. A 'banda do macaquinho', como é chamada popularmente, está virando tradição no bairro da Redenção. Segundo Wanildo Lima, um dos coordenadores, o prazer de levar um momento de descontração para a comunidade é imenso.

"A cada ano batalhamos para melhorar a banda em todos os aspectos, inclusive na segurança, pois nossa gratificação é ver que podemos levar um momento de lazer para o bairro que é carente dessas atividades", disse.

Wanildo lembrou que em 2016 a banda destacou a reivindicação das escrituras definitivas de seus terrenos. Na edição anterior, o evento reuniu cerca de 10 mil pessoas e a expectativa deste ano é receber a mesma quantidade de público.

A Banda é mantida por meio do apoio de moradores e patrocinadores da comunidade. A coordenação informou que não é permitida a entrada de brincantes com objetos pontiagudos e garrafas de vidro. A entrada é gratuita.