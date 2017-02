Bandas e blocos de rua agitam Manaus a partir desta sexta; confira a programaçao

Blocos tomarão as ruas em diversas zonas da capital. Foto: Ingrid Anne/ Manauscult

Manaus - Abrindo a temporada de bandas e blocos de rua, desta sexta-feira (10) até o domingo (12), o Carnaval invadirá as ruas dos bairros das zonas Leste, Sul e Centro-Oeste, com bandas como da “Chiquita” e do “Jangadeiro”, no Centro, e do “Fura Olho” e dos “Brochas”, na zona Sul. No total, 12 bandas vão às ruas neste fim de semana.

Na sexta-feira, às 16h, no Coroado III, com a Banda da Boneka Joycce. Ainda na zona Leste, no sábado, a folia abre alas para a “Banda do Lambão”, no Coroado. Na zona Centro-Oeste saem os “Amigos da Zuila”, “Do Tracajá” e “Do Pastel”.

Na zona Sul, o bloco “Fura Olho” faz sua festa no Japiim. E no centro da cidade a animação fica por conta da “Banda da Chiquita”, na Avenida Leonardo Malcher, e da tradicional “Banda do Jangadeiro”, na Marquês de Santa Cruz, em frente ao bar do Jangadeiro.

No domingo, os bairros Praça 14, Petrópolis e Cachoeirinha, na zona Sul, serão palcos para as bandas “Vitória do Morro Futebol Clube”, “Bloco dos Brochas” e “Banda do Álcool”. Também no dia 12, no São Jorge, zona Oeste, ocorre a “Banda do Galhardo”.

A programação do Carnaval de Rua de Manaus segue até o dia 12 de março. No total, 100 bandas e blocos terão apoio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), com som, palco e iluminação. A lista completa pode ser conferida no link: http://bit.ly/edital-blocosderua2017.

Confira a Programação - De 10 a 12/02

Banda da Boneka Joycce

10 e 11/02, das 16h às 0h

Rua Ouro Preto, na esquina com Av. Beira Mar - Coroado III

Banda da Chiquita

11/02, das 19h às 0h

Av. Leonardo Malcher - Centro

Bloco Amigos da Zuila

11/02, das 13h às 0h

Rua Mayoruna - Alvorada I (próximo à Oficina Tom Moto Peças)

11ª Banda do Tracajá

11/02, das 17h às 0h

Rua Dublin, no trecho entre as ruas Pancrácio Nobre e Waldemar Pereira de Souza - Campos Elíseos

12ª Banda do Jangadeiro

11/02, das 15h às 21h

Rua Marquês de Santa Cruz - Centro (em frente ao Bar do Jangadeiro)

Bloco Carnavalesco Fura Olho

11/02, das 16h às 0h

Rua do Comércio, entre as ruas da Paz e Beco - Japiim I

Banda do Pastel

11/02, das 15h às 0h

Rua 27 de Outubro, entre as ruas Boa Esperança e Travessa 27 de Outubro - Bairro da Paz

Banda do Lambão

11/02, das 16h às 0h

Av. Beira Rio - Coroado

Banda do Vitória do Morro Futebol Clube

12/02, das 14h às 0h

Rua Visconde de Porto Alegre - Praça 14

Bloco dos Rochas

12/02, das 16h às 0h

Rua Coronel Salgado - Petrópolis

Banda do Álcool

12/02, das 12h às 0h

Rua Maués - Cachoeirinha

Banda do Galhardo

12/02, das 9h à 0h

Rua Jardim Botânico, Jardim dos Bares - São Jorge