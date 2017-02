Bandas de Carnaval alteram o fluxo de veículos neste fim de semana, em Manaus

Trânsito foi alterado no último sábado, na realização na Banda dos Jangadeiros, no Centro de Manaus. Foto: Altemar Alcântara/Semcom

Manaus - Aproximadamente 200 agentes de trânsito estarão envolvidos nas interdições e operações montadas para as bandas de carnaval neste final de semana. As bandas da Bica e Difusora, no Centro de Manaus, serão realizadas no sábado (18), e as bandas do Boulevard, Praça 14, e Baixa da Hégua, no Educandos, zona sul, no domingo (19).

As equipes operacionais do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans) estarão presentes em postos fixos, viaturas e motocicletas para ordenar o tráfego de veículos e pedestres.

Veja como fica o trânsito:

Sábado, 18 - Bandas da Difusora e Bica

Interdições:

- Avenida Eduardo Ribeiro, entre as ruas 24 de Maio e 10 de Julho, será interditada a partir de 1h da manhã de sábado, 18, para a montagem do palco da Banda da Difusora;

- Rua 10 de Julho, entre as avenidas Eduardo Ribeiro e Getúlio Vargas, será interditada a partir de 1 hora da manhã de sábado para a montagem do palco da Banda da Bica;

- Rua Tapajós, interditada entre a Ramos Ferreira e 10 de Julho, a partir de 12h;

- Ruas Dona Libânia e Marçal interditadas partir de 12h.

Domingo, 19 - Bandas do Boulevard e Banda da Baixa da Hégua

Interdições:

- Avenida Álvaro Botelho Maia fica interditada a partir das 8h entre as avenidas Constantino Nery e Av. Santos Dumont, em ambos os sentidos;

- Rua Inocêncio Araújo, entre as ruas Manoel Urbano e Boulevard Rio Negro (Educandos), será interditada a partir de 12h.