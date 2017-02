Bandas de Carnaval são destaques do fim de semana em Manaus

No Centro, os foliões estarão divididos entre as bandas do Jaraqui, Bica e Difusora

A tradicional Banda da Bica será neste sábado, a partir das 14h, na Rua 10 de Julho, no Centro. Foto: Arquivo D24am

Manaus - De hoje (17) até domingo (19), 15 bandas e blocos de rua serão realizados em diferentes zonas de Manaus. No Centro, os foliões estarão divididos entre as bandas do Jaraqui, Bica e Difusora.

Nesta sexta-feira, a quinta edição da Banda do Coronel começa a partir das 12h, na Rua Inocêncio de Araújo.

No sábado, a Banda da Difusora invade a Avenida Eduardo Ribeiro, a partir das 16h. Segundo Elieyde Menezes, responsável pelo evento, o tema desse ano é ‘Viva a você’, uma homenagem aos ouvintes da rádio.

A Banda da Difusora está programada para 16h, na Avenida Eduardo Ribeiro

Foto: Divulgação

Serão nove horas de folia, com atrações como Frutos do Pagode, Banda Marrakesh, Bateria Show da Reino Unido da Liberdade e da Aparecida, Os Embaixadores e Junior e Banda.

Ainda no sábado, acontece a tradicional Banda da Bica, a partir das 14h, na Rua 10 de Julho, em frente ao Bar do Armando. A Banda do Jaraqui será na Rua José Paranaguá, ao lado da Praça da Polícia, no Centro Histórico da cidade, tocando repertório de marchinhas.

Já no domingo (19), tem a Banda do Boulevard a partir das 8h, na Avenida Álvaro Maia, seguida da Banda da Bhaixa da Hégua, que começa às 12h, na Rua Inocêncio de Araújo, no trecho entre a Manuel Urbano e o Boulevard Rio Negro, no bairro Educandos.

Confira a programação:

5ª Banda do Coronel

17/02, às 12h

Rua Inocêncio de Araújo - Educandos

Banda da Baby

17/02, às 16h

Rua Ajuricaba, 180 - Vila da Prata

Banda Interativa Confraria do Colares

18/02, às 12h

Rua Alfredo, entre as ruas Pico das Águas e Santa Luzia - São Geraldo

Banda da Bica

18/02, às 14h

Rua 10 de Julho – Centro

Banda da Difusora

18/02, às 16h

Avenida Eduardo Ribeiro, esquina com a Rua José Clemente - Centro

7º Bloco Carnavalesco As Poderosas

18/02, às 18h

Rua São Pedro - Crespo

Banda do Jaraqui

18/02, às 10h

Rua Jose Paranaguá (ao lado da Praça da Polícia) - Centro

Banda das Apertadas

18/02, às 17h

Rua Itaete, entre as ruas 05 e 01 - Amazonino Mendes I, Mutirão

Banda das Candinhas

18/02, às 16h

Rua Uirapuru - Coroado III

Banda do Boulevard

19/02, às 16h

Boulevard Álvaro Maia - Centro

Bhanda da Bhaixa da Hégua

19/02, às 12h

Rua Inocêncio de Araújo - Educandos

Bloco Carnavalesco Vermelho e Preto

19/02, às 14h

Av. Paranavai - Raiz

Bloco Amigos da Vitória Régia

19/02, às 16h

Rua Vitória Régia - Mauazinho