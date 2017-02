Bandas levam mais de 120 mil foliões para as ruas de Manaus no fim de semana 

A bandas do Boulevard e da Bhaixa da Hégua reuniram o público neste domingo enquanto Bica e Difusora levaram foliões ao Centro Histórico no sábado

Para celebrar as três décadas de sua fundação, Banda do Boulevard traz o tema ‘Banda do Boulevard – 30 anos: A Felicidade é o Amor’ . Foto: Reinaldo Okita

Manaus - O domingo (19) foi agitado para os foliões de Manaus. Juntas, as tradicionais Banda do Boulevard e Bhanda Bhaixa da Hégua levaram às ruas mais de 120 mil pessoas. Apesar da grande concentração de público, nenhum grave problema foi identificado pela Polícia Militar (PM). Destaque para a tradicional festa da zona centro-sul da cidade, que chegou a 30ª edição, este ano, com o tema ‘Felicidade e o Amor’.

Contando com atrações conhecidas como o grupo Bem Brasil e Grupo Amigos do Pagode, a festa reuniu mais de 100 mil pessoas na Avenida Senador Álvaro Maia, zona centro-sul de Manaus. A folia teve início às 16h e acabou depois das 23h. O grande momento foi quando a bateria do Boulevard, composta por ritmistas de dez escolas de samba da cidade, começou a se apresentar e animar o público.

Presidente da banda e um dos fundadores, Manoel do Carmo Chaves, o Maneca, afirmou que ao chegar aos 30 anos a festa do Boulevard chega a sua maturidade, comprovando ser possível unir pessoas de todos os bairros de Manaus para brincar carnaval com alegria e paz.

“A cada ano, aumenta a frequência da festa. Isso é muito bom, porque á uma interação entre as pessoas de todos os bairros de Manaus. Todos sabem que na banda não tem confusão e bagunça. Todo mundo brinca com a maior tranqüilidade. Nossos compositores fizeram a música, porque, aos 30 anos, a banda esta atingindo a sua maturidade”, disse Maneca.

Um ponto alto da festa foi o forte esquema de segurança implantado no local. Segundo informações dos organizadores, mais de 80 policiais militares fizeram a patrulha na banda. Fora isso, existiam seguranças espalhados pela avenida e revista na entrada da festa.

Frequentador da banda há 10 anos, o supervisor Beto Junior, 33, disse não ter encontrado dificuldades para chegar ao local e que se sentiu muito seguro graças à organização.“Tudo foi muito tranquilo. A segurança estava boa. Frequento há dez anos a festa e estou gostando muito este ano. O clima é festivo, esperamos a chegada da banda para curtir o carnaval”, citou Junior.

Hégua tombada

Cerca de 15 mil pessoas, entre foliões e organizadores, estiveram presentes na Bhanda Bhaixa da Hégua, realizada na orla do Amarelinho, Educandos, zona sul de Manaus. A festa chegou aos seu 26º ano com uma novidade: segundo os organizadores, neste ano, a ‘Hegua’, símbolo da festa, foi tombada como patrimônio cultural da cidade.

“Hoje, a banda está sendo respeitada. A partir desse ano, vai se tornar patrôminio do Amazonas. Isso aqui é uma alegria. Trabalhamos, esforçamos, mas tudo vale quando vemos a alegria dos moradores do bairro”, disse o presidente Alcides Castro.

Sábado

No último sábado (18), as bandas da Bica e da Difusora também tomaram conta do Centro Histórico de Manaus. Na Bica, a folia teve início às 16h e o tema da brincadeira foi: ‘Tem dinheiro (se não roubar) dá pra fazer’.

Conforme a organização do evento, cerca de 50 mil pessoas passaram pela banda que teve como um dos destaques a bateria da Escola de Samba Reino Unido da Liberdade, com uma marchinha em homenagem ao português Armando Soares, fundador do Bar do Armando.

A Banda da Difusora também mobilizou o público, comemorando 22 anos de existência, este ano. Foram nove horas de folia. As comemorações do carnaval de rua, no sábado, também contaram com a Banda do Jaraqui, que reuniu brincantes Praça Heliodoro Balbi, antiga Praça da Polícia.