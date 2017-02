Bandas tradicionais do Carnaval de Manaus saem neste fim de semana

Banda da Bica inicia às 14h, em frente ao Bar do Armando. Foto: Eraldo Lopes/Arquivo

Manaus - Neste fim de semana, pelo menos 11 bandas e blocos de rua serão realizados em diferentes zonas da cidade com acesso gratuito ao público. No Centro, os foliões estarão divididos entre as bandas do Jaraqui, Bica e Difusora – já tradicionais no carnaval da cidade.

Neste sábado (18), uma das bandas mais tradicionais, que há 22 anos enche de foliões o Centro da capital é a Banda da Difusora, que neste ano se inicia às 16h. Segundo um dos organizadores, o radialista André Anzoategui, o bloco de carnaval nasceu da ideia de três funcionários da rádio e inicialmente acontecia no domingo, mas, por causa da reclamação dos moradores, passou para o dia do sábado, se unindo a outra banda tradicional que se apresenta no Centro, a Banda da Bica, que inicia às 14h, na Rua 10 de Julho, em frente ao Bar do Armando.

Uma opção diferente voltada para as famílias é, segundo o organizador do evento, Paulo Onofre, a Banda do Jaraqui, organizada na Rua José Paranaguá, ao lado da Praça da Polícia, no Centro Histórico da cidade. Com o ritmo das marchinhas antigas consagradas, a folia começa a partir das 17h deste sábado.

Comemorando os 30 anos de banda neste domingo (19), será a vez da Banda do Boulevard agitar o carnaval dos foliões, a partir das 16h, na Avenida Álvaro Maia, zona centro-sul da capital.

Com o lema, ‘a praça do povo como o sol é do condor’, um dos organizadores, João Mota, conhecido popularmente como Mota do Samba, explicou que a roda de samba no quintal de um dos fundadores, doutor Luis Cláudio, decidiu invadir o Boulevard em 1987 e virou notícia nos jornais da cidade.

“A banda faz 30 anos e está se auto-homenageando e se comparando com o clássico ‘A mulher de trinta anos’, de Honoré de Balzac, em que ele diz que a mulher com 30 anos é mais interessante, mais eloquente”, explicou.

A programação do domingo magro na Avenida Boulevard vai contar, segundo Mota, com Anjinhos da Boulevard, bateria da Banda do Boulevard, a cantora da Vila Madalena, em São Paulo, Keila Regina e o grupo Amigos do Pagode. A cada intervalo, marchinhas não deixarão nenhum folião parado, garantiu Mota. “Fechamos com a bateria da Vitoria Régia e se encerra com a Reino Unido, às 23h30”, disse.

A Banda da Bhaixa da Hégua, que começa às 12h, na Rua Inocêncio de Araújo, no trecho entre a Manuel Urbano e o Boulevard Rio Negro, no bairro Educandos, zona Sul de Manaus, também integra o carnaval neste final de semana.

Trânsito

Aproximadamente, 200 agentes de trânsito estarão envolvidos nas interdições montadas para as bandas de carnaval neste final de semana. As equipes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans) vão monitorar o trânsito na Avenida Eduardo Ribeiro, entre as ruas 24 de Maio e 10 de Julho, onde estava prevista a interdição a partir de 1h de hoje, para a montagem do palco da Banda da Difusora.

Na Rua 10 de Julho, entre as avenidas Eduardo Ribeiro e Getúlio Vargas, o Manaustrans informou que as vias sofrem interdição desde 1h de sábado para a montagem do palco da Banda da Bica; Já na Rua Tapajós, interditada entre a Ramos Ferreira e 10 de Julho, a partir das 12h e ruas Dona Libânia e Marçal serão interditadas partir das 12h.

No domingo, a Avenida Álvaro Botelho Maia fica interditada a partir das 8h entre as avenidas Constantino Nery e Avenida Santos Dumont, em ambos os sentidos. O Manaustrans vai interditar ainda, a partir das 12h, a Rua Inocêncio Araújo, entre as ruas Manoel Urbano e Boulevard Rio Negro, no bairro do Educandos.