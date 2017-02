Bloco das Piranhas 2017 reúne irreverência e solidariedade, no domingo

Há 37 anos, as “Piranhas” e sua diversidade musical arrastam uma multidão. Foto: Ingrid Anne/Manauscult/Divulgação

Manaus - Carregando a tradição e a irreverência do Carnaval de Rua, o "Bloco das Piranhas" se prepara para mais uma edição neste domingo (26), a partir das 16h, no Centro de Convenções Sambódromo. A entrada é gratuita, mas os foliões que forem se divertir, em uma das festas mais animadas do Carnaval de Manaus, poderão aumentar a corrente de solidariedade e doar um quilo de alimento não-perecível. As doações serão entregues a instituições beneficentes.

Há 37 anos, as “Piranhas” e sua diversidade musical arrastam uma multidão. O público, por sua vez, completa a festa com figuras inusitadas, geralmente homens vestidos de mulher, ou fantasiados de super-heróis, fadas, personagens de desenhos animados, entre outros figurinos.

O atual presidente do bloco, Altemar Botelho, destaca que o ‘Bloco das Piranhas’ carrega a tradição das bandas de rua. “Nosso bloco é muito atrativo e somos um ícone que representa o início do Carnaval de Rua, em que as pessoas podem exagerar nos looks e trocar os papeis, pois isso é a essência do Carnaval, quando os homens saíam vestidos de mulher nas ruas, festejando e trazendo a alegria”, afirma.

O evento tem o apoio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult). A lista completa com todas as bandas e blocos de ruas do Carnaval de Manaus 2017 pode ser acessado pelo link: http://bit.ly/carnavalderuamao.