Bloco do Mandrake movimenta Centro de Manaus com shows de rock'n'roll

Neste domingo, o evento acontece Rua José Clemente, com nove atrações

Foto: Álisson Castro

Manaus – O domingo de Carnaval também tem opção para quem curte rock’n’roll. É o que propõe a terceira edição do Bloco do Mandrake, que acontece na Rua José Clemente, no Centro de Manaus. A entrada custa R$ 3.

Entre as atrações estão as bandas Ressakiados, Rolamento Atômico, SuperBad BR, Os Playmobils, Laminer Face, Laminer Face, Platinados, Black is Solution e Brutal Exuberancia.

Para o organizador do evento, Douglas Mandrake, esta terceira edição do festival é uma maneira de prestigiar as bandas de rock local.

“O objetivo do bloco é obter um espaço dentro da festa mais popular do Brasil. Durante muitos anos, o roqueiro não tinha um espaço, então, nós decidimos criar este espaço, com bandas autorais e características de bloco de Carnaval”, disse Mandrake.