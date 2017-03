Bloco das Piranhas acontece neste domingo, diz Sec

Dentre as atrações deste ano estão as Bandas Impakto, Marrakesh, Vai Garotão e Louka Tentação. Foto: Divulgação

Manaus - Um bloco que já é tradição durante as folias de Momo na cidade de Manaus, o Bloco das Piranhas, edição 2017, vai acontecer neste domingo (5), a partir das 15h, no Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho – Sambódromo, localizado na avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, zona Oeste de Manaus.

Comemorando o 37º ano de existência, o Bloco das Piranhas, que conta anualmente com cerca de 80 mil pessoas, é oriundo do bairro do Parque Dez de Novembro, Zona Centro-Sul de Manaus, e se destaca pela variedade de estilos musicais tocados, numa grande brincadeira onde os homens colocam roupas e maquiagens de mulher para brincar o Carnaval.

Dentre as atrações deste ano estão as Bandas Impakto, Marrakesh, Vai Garotão e Louka Tentação.

A segurança do local será oferecida pelas equipes das secretarias de Estado de Segurança Pública (SSP) e Assistência Social (SEAS), Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Juizado da Infância e Juventude, Departamento de Vigilância Sanitária (DVISA), e secretarias municipais de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMMAS) e Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH).

Respeito e tradição

O Bloco das Piranhas foi criado por um grupo de amigos moradores da Rua 20, do Conjunto Castelo Branco, bairro Parque Dez, que se reuniam para beber e jogar dominó. Com o tempo, a brincadeira foi ficando séria e, dos ensaios que participavam na “Barelândia”, antiga escola de samba do bairro, o Bloco ganhou mais estrutura e novos espaços. Com isso, há cinco anos acontece no Sambódromo, como destaca um dos seus fundadores, Altemar Botelho, o “Teco”: “Nosso evento tornou-se profissional. Oferecemos, hoje, uma excelente estrutura, com bares, banheiros e segurança, que nos orgulha muito quando chega ao final do trabalho realizado. Adquirimos um "know-how" e fazemos uma linda festa para todas as famílias”, finalizou.