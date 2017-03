Bloco das Piranhas é adiado mais uma vez e vai para o dia 11 de março

Segundo a organização, a nova data foi anunciada após a PM informar que não poderia dar apoio logístico ao evento, por conta do jogo beneficente “Amigos do José Aldo x Amigos do Ronys Torres”

Bloco será realizado no Sambódromo. Foto: Divulgação

Manaus - O tradicional Bloco das Piranhas foi adiado pela segunda vez e deverá ser realizado no dia 11 de março. De acordo com a organização do Bloco, o adiamento se deu após a Polícia Militar (PM) afirmar que o efetivo policial militar necessário para a segurança dos brincantes não seria possível neste domingo (5), por conta da operação montada para o Jogo Beneficente Amigos do José Aldo x Ronnys Torres.

O Bloco das Piranhas estava marcado, primeiramente, para o dia 26 de fevereiro, mas foi adiado para este domingo (5), por conta da demora na entrega de documentação pendente para a formalização do contrato de cessão de uso do Sambódromo pela organizadora do evento, a Associação Carnavalesca Bloco das Piranhas.

A nova data, 11 de março, foi anunciada nas redes sociais. "Pedimos desculpas pois sabemos que tal episódio desagrada a todos. Porém, contra força não há resistência, uma vez que fizemos de tudo mais uma vez para cumprir com a nosso compromisso para com vocês", lamentou a organização do bloco no Facebook.