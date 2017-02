Bar Caldeira coloca bloco na rua na segunda-feira gorda

Entre as atrações da festa estão Divas Caldeirenses, Serginho Queiroz, Demônios da Tazmânia, além da participação especial da bateria da Aparecida

A folia na Rua José Clemente começa a partir das 16h. Foto: Divulgação

Manaus – Nesta segunda-feira (27), a partir das 16h, a Rua José Clemente, no Centro, será palco do Bloco do Caldeira. O acesso é gratuito.

Entre as atrações da festa estão Divas Caldeirenses, Serginho Queiroz, Demônios da Tazmânia, além da participação especial da bateria da Escola de Samba da Aparecida.

O bloco recebe apoio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).