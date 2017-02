Calendário local oferece opções para curtir o carnaval em outros ritmos

Os eventos começam já neste fim de semana e seguem até março. Foto: Divulgação

Manaus - Nem só de confete e serpentina vive o carnaval. Na verdade, há quem prefira celebrar o período sem as famosas marchinhas. Por isso, o calendário local terá opções para agradar todas as tribos e gostos musicais nessa época.

Bloco dos Camisa Preta

Hoje à tarde, o Bloco dos Camisa Preta dá início aos festejos ao som do bom e velho rock n’ roll, privilegiando as bandas autorais locais. Nesta edição, o bloco terá shows de Gonorréia Nuclear, Kaos Horror, Zona Tribal, Antiga Roll, Dpeids; e, ainda, um especial em homenagem à banda americana Slipknot, com Danger Line, Extreme Warning, Epidemic e The Shadows Of Silence.

Segundo o produtor Douglas Mandrake, a festa celebra o caráter democrático do carnaval, mostrando que tem espaço para todo mundo. “É uma festa para os amantes do rock, que se sentiam órfãos de uma folia dedicada a eles. Fizemos esse bloco no ano passado e foi o maior sucesso, por isso, decidimos repetir”, contou Douglas.

O bloco acontecerá na Rua José Clemente, Centro histórico (próximo ao Teatro Amazonas), das 16h à 0h. Os ingressos custam R$ 3 e serão vendidos na hora. Mais informações: 99113-1114 ou na página Douglas Mandrake Produções, no Facebook.

1º Grito do Carnaval Cristão

Há quem também prefira curtir um clima mais reflexivo, neste período, aproveitando os dias de feriado. Assim, a Comunidade Santo Antônio convida a participar de seu retiro, nos dias 18 e 19 de fevereiro. Na programação, estão previstas atividades recreativas, circuitos esportivos e celebrações religiosas para todas as idades.

“Não temos restrições. Qualquer pessoa, de 0 a 100 anos, pode se sentir convidada a participar. Vamos ter, ainda, a participação do Conselho da Juventude e vai ser uma celebração do trabalho desenvolvido na comunidade e dos grupos que trabalham conosco”, explicou a organizadora Maria Ângela Sampaio.

O 1º Grito do Carnaval Cristão iniciará às 18h, no dia 18, na Comunidade Santo Antonio, localizada na Rua São João, s/n°. Mais informações: 99495-0147 ou 99203-2567.

Bloco do Mandrake

Vai ter mais rock no carnaval! em sua terceira edição, o Bloco do Mandrake vai homenagear Black Sabbath, com um especial reunindo os grandes sucessos da banda capiteneada por Ozzy Osbourne. “Nós escolhemos o Black Sabbath porque os caras acabaram de fazer o último show da carreira, foi o fim de uma era”, explicou o produtor Douglas Mandrake.

O bloco será no dia 26 de fevereiro, com início marcado para as 16h, na Rua José Clemente, Centro histórico (próximo ao Teatro Amazonas). No line-up, estão as bandas Ressakiados, Rolamento Atômico, SuperBad, Os Playmobils, Laminer Face, 7 Sinners, Platinados, Black is Solution e Brutal Exuberancia. Seguindo a característica dos eventos da produtora, as bandas convidadas apresentarão trabalhos autorais. “São bandas que nunca haviam participado do evento e vão estrear este ano”, revela Douglas.

Bloco Viva La Vida

Os fãs da banda britânica Coldplay também terão um espaço especial, este ano. A Banda Supernova vai promover, pela primeira vez, o Bloco Viva La Vida. Apesar da referência ao famoso álbum da banda, lançado em 2008, os organizadores garantem que vai ter um pouco de cada fase do grupo.

“O Coldplay começou com umas músicas mais tristinhas e, recentemente, vem apostando em um ritmo um pouco diferente. Nós já fazíamos esse especial em outros shows e achamos que é uma banda legal para fazer um evento de carnaval”, contou Gustavo Machado, guitarrista e vocalista da Supernova. “Por isso, vamos pegar uma ou duas músicas de cada disco para fazer esse show. Como eles têm um trabalho bem extenso, as fases vão ser bem representadas”, garante.

O Bloco Viva La Vida será na segunda-feira gorda de carnaval, 27, a partir das 20h, no Bar Chopp Brahma, Avenida André Araújo, nº 5, Aleixo. Os ingressos já estão à venda, na casa de shows.

Covers e Alfaces

O Covers e Alfaces fecha o trio de eventos da Mandrake Produções nesse carnaval. No entanto, na contramão dos anteriores, esse é a casa das bandas covers. “O próprio nome já entrega, mas o ‘covers’ foi criado porque as bandas covers reivindicaram seus direitos de participar”, conta o produtor Douglas Mandrake. “A ideia é que seja algo bem eclético, dentro do universo do rock. Vamos homenagear várias vertentes”, completa.

A novidade, aqui, é a lista de shows que, na verdade, será uma coleção de especiais em homenagem às bandas de cada vertente do rock. “Vamos ter um especial Legião Urbana e Engenheiros do Hawaii; Iron Maiden e Sepultura; em homenagem a que a gente chama de ‘geração malhação’, terá Charlie Brown Jr. e Raimundos; Ramones e Scorpions”, adianta Douglas.

Quem se animar para curtir a festa, porém, vai ter que esperar um pouco mais. O Covers e Alfaces será no dia 12 de março, também da Rua José Clemente, Centro. Os ingressos custam R$3 e serão vendidos na hora.