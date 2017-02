Carnaval 2017: Veja os ensaios da reta final da Aparecida, Vitória Régia e Reino Unido

Carnaval 2017: O Portal D24AM traz os bastidores dos ensaios das escolas de samba de Manaus. Desfile do grupo especial será realizado no próximo sábado. Assista:

Escolas mostram garra e entusiasmo para o desfile, que será realizado no próximo sábado. Fotos: Sandro Pereira

Por Sandro Pereira

Manaus - Na reta final para o desfile das Escolas de Samba do Grupo Especial de Manaus, o Portal D24AM traz os bastidores dos ensaios do Carnaval 2017. As escolas de samba Vitória Régia, Mocidade Independente de Aparecida e Reino Unido da Liberdade mostram garra e entusiasmo para o desfile, que será realizado no próximo sábado (25).

Vitória Régia:

Reino Unido da Liberdade:

Mocidade Independente de Aparecida:

Nesta sexta-feira (24), você verá os bastidores da Grande Família e Andanças de Cigano.