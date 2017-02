Carnaval com batida ‘eletro’ na Pista de Arrancada de Iranduba

O local contará com tendas devidamente decoradas e com temas psicodélicos. Foto: Divulgação

Manaus - Nem só de marchinhas e axé vive o carnaval amazonense. Chegando a sua 13ª edição, o ‘Carnatrance 2017’ promete reunir 2,5 mil pessoas ao longo de 16 horas de música eletrônica. O evento, que inicia sábado, 25, às 22h, e termina domingo, 26, às 14h, contará com atrações locais, nacionais e internacionais, na Pista de Arrancada do Iranduba.

Criada por Raul Mota e Eduardo Guerra, da empresa Amazontribe, a festa surgiu da necessidade de oferecer algo diferenciado ao público que prefere batidas eletrônicas. “Não tínhamos uma opção dessas na época do carnaval, eram somente blocos e bandas. Foi quando nos juntamos e decidimos promover um carnaval alternativo, com um tipo de som que gostamos. É justamente por isso que ela acontece no Sábado Gordo”, explica Raul Mota.

O organizador conta que o Carnatrance já passou pelo Sítio do Raul, Sítio do Igor e, até mesmo, pela AM-070 (estrada que liga Manaus a Itacoatiara). “Este ano, optamos pela pista de arrancada por conta do crescimento do movimento e da cena eletrônica. Neste local, contamos com uma estrutura diferenciada e com bastante espaço para que todos possam se divertir da melhor forma possível”, salienta.

Uma das atrações mais aguardadas, segundo Mota, é o DJ Rinkadinik, da África do Sul. Ele também destaca os nomes de Rafael Paste e Gustavo Condé. “Teremos, ainda, tendas temáticas com decoração psicodélica, tenda voltada para o techno, vertente da e-music, bem como banheiros e praça de alimentação com direito a comida vegana e, também, uma loja com camisetas, copos e acessórios”, adianta.

SERVIÇO

O quê: Carnatrance 2017

Quando: Sábado, 25, a partir das 22h

Onde: Pista de Arrancada do Iranduba (Estrada Manuel Urbano, km 6)

Quanto: R$ 70 (2º lote/antecipado) à venda nas lojas Granada Beach (Shopping Sumaúma), Sagaz Skate Shop (Centro) e El Barbero (Dom Pedro)