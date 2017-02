Carnaval de Maués recebe a boneca Kamélia neste domingo

A boneca é festejada em todo o Estado por conta do carnaval. Foto: Mário Oliveira/Divulgação Secom

Manaus - O primeiro grito de carnaval, em Maués (a 253km de Manaus), o ‘Maués Folia’, será neste domingo (19), com a tradicional chegada da Kamélia, às 17h, no aeroporto da cidade.

O evento é o primeiro do Reinado de Momo que se encerra no dia 28, com uma extensa programação popular que inclui apresentações de blocos, desfiles de escolas de samba e shows com grupos musicais.

Após a carreata que levará a ‘Madrinha do Carnaval’ até a rotatória da Praça de Alimentação, as antigas marchinhas de carnaval e os mais conhecidos sambas-enredo serão a grande atração no palco principal.

No encerramento, a bateria da Escola de Samba Verde e Rosa e a banda New Lord prometem muita animação.