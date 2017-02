Carnaval de rua toma conta do País na manhã deste sábado 

Em São Paulo, na Avenida Faria Lima, o novo centro financeiro do País, o bloco ‘Casa Comigo’ também atraiu milhares de foliões em fantasias bem humoradas. Foto: Leonardo Banessato/Estadão Conteúdo

São Paulo - O Carnaval de Rua tomou conta do País, na manhã deste sábado (18). No Rio de janeiro, a terra do samba, os foliões se concentraram na Praça 15, no Centro na espera da barca para atravessar a Baia da Guanabara em direção à Ilha de Paquetá, para participar do ‘Bloco da Pérola’.

Em São Paulo, Alceu Valença comandou a festa na manhã ensolarada no Parque do Ibirapuera, com o bloco ‘Os Capoeiras’. Ainda em São Paulo, na Avenida Faria Lima, o novo centro financeiro do País, o bloco ‘Casa Comigo’ também atraiu milhares de foliões em fantasias bem humoradas.

No Recife, saíram blocos como o ‘Segura o Talo’, ‘Tia Ionca’, ‘Os Barba’ e o ‘Bloco do Oiti’, a partir das 8h.