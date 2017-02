Chuva atrasa Banda do Galo em Manaus

Chuva atrasou evento que acontece na Avenida das Torres. Foto: Michelle Freitas

*Com informações da repórter Michelle Freitas

Manaus - A chuva atrasou a tradicional Banda do Galo na tarde desta terça-feira (28). Com o tempo fechado, a organização do evento decidiu esperar mais um pouco antes de animar os foliões na Avenida das Torres, para evitar acidentes com os palcos e também para preservar equipamentos. Previsto para iniciar 14h, o evento começou por volta das 15h30 e a organização informou que o horário das bandas será remanejado.

Mesmo com a chuva, alguns foliões já estão no local e a organização espera que um grande público apareça para prestigiar o evento, Com o tema o “Baião Frevô”, a festa vai homenagear Luiz Gonzaga, um dos grandes nomes da música popular brasileira.

Galo de Manaus

O Galo de Manaus foi criado em 2004 por pernambucanos que vieram trabalhar no distrito industrial da cidade e foi inspirado no Galo da Madrugada, de Recife, considerado o maior bloco do mundo. A primeira festa na capital amazonense reuniu cerca de 150 brincantes e atualmente atrai um público de, pelo menos, 100 mil pessoas. A participação no Galo de Manaus é gratuita.



Foliões chegam aos poucos no local

Foto: Michelle Freitas