Cinco bandas encerram Carnaval de rua em Manaus neste fim de semana

Bandas serão realizadas em diferentes zonas da capital. Foto: Reinaldo Okita

Manaus - Cinco bandas de Carnaval agitam o último fim de semana de folia de rua em Manaus, de sexta-feira (10) a domingo (12), em cinco diferentes zonas da capital. Na agenda estão LGBT Folia, Carnaval Popular da Zona Norte e o Bloco das Piranhas, adiado para o sábado (11).

Em sua 17ª edição, a Banda da Fuzaca 2017, começa às 16h desta sexta-feira (10), na Rua Magalhaes Barata, Crespo, zona Sul. A folia teve início quando o presidente do bairro, Lúcio do Nascimento, fez uma reunião com a comunidade na terça-feira de Carnaval do ano 2000 e, juntos, estavam planejando formar uma banda. Vários nomes foram sugeridos, mas o nome ‘Banda da Fuzaca’ acabou sendo o escolhido.

“É uma satisfação poder coordenar essa banda, pois sinto a confiança dos amigos e da comunidade do bairro. Ter uma banda na nossa rua é uma alegria que lembra nossa união, além de ser confortável por estarmos perto de casa”, diz Lúcio.

No sábado (11), o Bloco das Piranhas lidera a folia a partir das 16h, no Sambódromo. A entrada é 1kg de alimento não perecível e contará com as bandas Vai Garotão, Banda Marrakesh, Banda Impacto e Louca Tentação. A festa, que tem como marca a irreverência, promete contagiar em animação, segundo o organizador, Elizeu Barcelar da Silva.

“Teremos policiamento com 700 homens, 41 bombeiros civis e interdição de ruas. Está tudo confirmado e a estrutura está garantida para todo mundo cair na folia”. Banda do Mengo da Zona Leste e Carnaval Popular da Zona Norte são as outras atrações do sábado.

No domingo, 12, a 4ª edição da Banda LGBT Folia promete sacudir o Centro, no trecho da Sete de Setembro, esquina com a Avenida Eduardo Ribeiro. De acordo com a coordenadora da banda, Bruna La Close, a programação foi uma iniciativa para suprir a carência de eventos específicos para o público LGBT na capital.

“Nossa banda oferece um espaço seguro e com tudo que o público gosta: show de gogo boys, transformistas, desfile das personalidades da parada gay... ou seja, tempos um espaço onde nosso público não se sente constrangido de se divertir, independente da condição sexual”, ressalta Bruna.