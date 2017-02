Comunidade Católica Shalom promove retiro de Carnaval para jovens, em Manaus

Com o tema 'Alegra-te', evento será realizado nos dias 26, 27 e 28 deste mês. Retiro contará com palestras, cursos, seminários, dentre outros

Renascer vai contar com padres para confissão, ministros de oração e aconselhamento. Foto: Divulgação

Manaus - A Comunidade Católica Shalom "Renascer" vai promover um carnaval de animação, diversão e muita folia, com o tema 'Alegra-te', nos dias 26, 27 e 28 deste mês, no Colégio Santa Doroteia, Avenida Joaquim Nabuco, Centro de Manaus.

O Carnaval da comunidade traz uma proposta diferente, com palestras, cursos, Seminário de Vida no Espírito Santo, espaço jovens e o espetáculo 'O Canto da Írias', que vai acontecer em apresentação única no segundo dia do retiro.

Paralela à programação principal estará acontecendo o Renascer Kids, que leva a mensagem de Paz para os pequenos, de forma lúdica e divertida.

Além disso, o Renascer vai contar com padres para confissão, ministros de oração e aconselhamento. A participação no evento é totalmente gratuita. Mais informações podem ser obtidas através do número (92) 98154-8328.

A participação no evento é totalmente gratuita. Foto: Divulgação