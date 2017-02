Escolas de Samba de Manaus iniciam desfile nesta sexta-feira, no Sambódromo

Agremiações terão dois dias de desfile, sendo o primeiro dia dos Grupos “A”, “B” e “C”. No sábado, é a vez do “Grupo Especial”

No Grupo Especial, cada escola terá 70 minutos para apresentação. Foto: Ingrid Anne/Divulgação/Manauscult

Manaus - Vinte e duas escolas de samba participarão do Desfile do Carnaval de Manaus 2017, a partir desta sexta-feira (24), no Sambódromo, zona centro-oeste da capital. Este ano, as agremiações terão dois dias de desfile, sendo o primeiro dia dos Grupos “A”, “B” e “C”, e o sábado (25), do “Grupo Especial”. Na sexta-feira e no sábado, a festa iniciará às 20h.

A ordem do desfile na sexta-feira será: Leões do Barão Açu, Gaviões do Parque 10, Tradição Leste, Legião dos Bambas, Mocidade Independente do Coroado, Cophasa, Presidente Vargas, Império do Havaí, Cidade Nova, Dragões do Império, Balaku-Blaku, Cidade Alta, Beija-Flor do Norte e Primos da Ilha. Cada escola terá 25 minutos de apresentação.

Pelo grupo especial desfilarão: Sem Compromisso, Andanças de Ciganos, Unidos da Alvorada, Reino Unido, Aparecida, A Grande Família, Vitória Régia e Vila da Barra, fechado o Desfile do Carnaval de Manaus 2017. Cada escola terá 70 minutos para apresentação.

Apoio

Doze escolas de samba foram contempladas pelo edital nº 01/2017 da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) que destina apoio ao Desfile de Carnaval e receberam da Prefeitura de Manaus o montante de R$ 818.782 mil, destinado às agremiações do grupo especial e do grupo de acesso A, B e C.