Duas pessoas morrem eletrocutadas durante desfile de blocos em Parintins 

Em nota, a Prefeitura do município informou que Diego Costa e Ivan Freitas conduziam um carro alegórico para o desfile do bloco Cruz de Malta

Manaus – Diego Costa, 18, e Ivan Freitas, 56, morreram eletrocutados, na noite desta terça-feira (28), em Parintins (369 quilômetros distante de Manaus).

Em nota, a Prefeitura do município informou que eles conduziam um carro alegórico para o desfile do bloco Cruz de Malta, próximo a área de concentração do Bumbódromo, onde aconteceu o Carnailha 2017.

A Prefeitura explicou ainda que disponibilizou uma máquina empilhadeira para a montagem dos carros na área de concentração, porém, o acidente ocorreu durante o transporte do carro, por volta de 19h, na Rua Paraíba.

No comunicado, a prefeitura lamentou o ocorrido e disse que vai dar assistência às famílias das vítimas.