Duas vítimas do acidente com alegoria da Unidos da Tijuca permanecem internadas

O acidente com o carro alegórico da escola Unidos da Tijuca, na madrugada desta terça-feira, deixou 12 feridos no total

Foram feitos 20 atendimentos médicos por causa do acidente. Foto: Marcelo Sayão/EFE via Estadão

Rio de Janeiro - Duas pessoas ainda permanecem internadas em decorrência do acidente com o carro alegórico da escola Unidos da Tijuca, na madrugada desta terça-feira, 28. Uma delas deverá ter alta médica ainda nesta manhã e a outra permanece em observação. Elas estão internadas nos hospitais municipais Souza Aguiar, no centro do Rio e no Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, zona oeste.

O acidente deixou 12 feridos no total. Porém, foram feitos 20 atendimentos médicos por causa do acidente, já que algumas pessoas precisaram receber assistência devido à ansiedade e ao nervosismo provocados pelo acidente.

Uma vítima do outro acidente com carro alegórico da escola Paraíso do Tuiuti, ocorrido na noite de domingo, ainda está internada em estado grave e respirando por aparelhos. A mulher, identificada como Maria de Lurdes de Moura, de 58 anos, está no Hospital Souza Aguiar, no centro do Rio. Lucia Regina de Mello Freitas, 56 anos, também está internada, com quadro estável, no hospital municipal Souza Aguiar.