Escola de samba campeã do Carnaval será conhecida nesta segunda-feira

A abertura dos envelopes será no Sambódromo, às 9h, para os Grupos de Acesso A, B e C, e às 11h, para o Grupo Especial

Excepcionalmente, este ano não haverá ascenso nem descenso de agremiações entre os grupos. Foto: Sandro Pereira

Manaus – As escolas de samba campeãs do Carnaval 2017 serão conhecidas nesta segunda-feira (27), no Sambódromo, onde será realizada a apuração das notas dos jurados. A abertura dos envelopes será às 9h, para os Grupos de Acesso A, B e C, e às 11h, para o Grupo Especial.

Excepcionalmente, este ano não haverá ascenso nem descenso de agremiações entre os grupos. A decisão da assembleia da Comissão Executiva das Escolas de Samba de Manaus (CEESMA), que agrega as escolas do Grupo Especial, foi motivada pela crise financeira que muitas delas atravessam. Antecipando a resolução da Comissão, a União das Escolas de Samba do Amazonas (Uesam), que reúne as escolas dos Grupos A, B e C, também definiu que não haverá ascenso nem descenso nesses grupos.

A decisão, por outro lado, não diminuiu a rivalidade entre as agremiações. “Continua a disputa pelo título e esse ano não haverá mais empate entre escolas. Serão usados todos os critérios para desempate e definição de uma campeã”, declarou Jairo de Paula Beira-Mar, presidente da Ceesma e da escola de samba Reino Unido da Liberdade.