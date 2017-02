Festa comemora vitória da Reino Unido da Liberdade e emociona foliões, em Manaus

Com tema sobre sustentabilidade ambiental, a Reino Unido venceu o Carnaval de Manaus 2017. Mesmo com chuva, festa da vitória reúne cerca de 3 mil foliões no barracão da escola

Comunidade lotou o entorno do barracão da campeã do Carnaval de Manaus 2017. Foto: Reinaldo Okita

Manaus - A festa da vitória da Reino Unido da Liberdade, consagrada campeã do Carnaval de Manaus 2017, reuniu cerca de 3 mil foliões, na tarde desta segunda-feira (27), no barracão da escola de samba, localizado no bairro Morro da Liberdade, zona sul da capital. A festa teve início logo após a divulgação do resultado da apuração das notas dos jurados, no Centro de Convenções - Sambódromo, na manhã desta segunda-feira.

A vencedora apresentou na avenida o tema sobre sustentabilidade ambiental, “No Reino das fontes de vida, o Morro em movimento sustentável faz a diferença”. A comemoração reuniu moradores do bairro, crianças, famílias e integrantes da escola que desfilaram na avenida, na madrugada de domingo (26).

Dona Aurora, 77, é moradora antiga do Morro da Liberdade e se emociona com a vitória. Foto: Reinaldo Okita

Mesmo debaixo de chuva, a animação dos foliões tomou de conta das ruas do Morro. O morador Anderson Santos, 32, disse que participa da escola desde criança, e esse ano resolveu levar o filho de 3 anos e a esposa para participar da comemoração. "Mesmo com chuva, nós vamos ficar aqui, toda a família. Hoje é um dia especial, onde comemoramos a vitória da Reino Unido", disse.

O casal Amanda Pacheco, 28, e Antonio Gomes, 30, tiraram fotos com o troféu e lembraram como a escola de samba mudou suas vidas. "Nós somos moradores do morro e começamos a namorar após encontros nas festas da Reino Unido. A escola trouxe, além de diversão, o amor da minha vida", contou Amanda.

Segundo a Polícia Militar (PM), a estimativa é que a festa da vitória da Reino Unido reúna 7 mil pessoas até o fim da comemoração, que deve terminar por volta das 23h.

Reino Unido defendeu a sustentabilidade em desfile: