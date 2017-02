Ingressos do Bloco Cauxi Eletrizado começam a ser vendidos em Manaus

O Bloco Cauxi Eletrizado tem no comando músicos das bandas Alaídenegão, Cabocrioulo e Os Tucumanus. Foto: Orlando Júnior/La Xunga Produções

Manaus - Os ingressos antecipados para o Bloco Cauxi Eletrizado já estão disponíveis por R$ 20, no quiosque Os Barés, do Manauara Shopping (Avenida Mário Ypiranga, 1300, Adrianópolis). O evento será na segunda-feira gorda (27 de fevereiro), na Assinpa (Associação dos Servidores do Inpa), com os shows da bateria da Mocidade Independente de Aparecida, Alaídenegão, Cabocrioulo e Os Tucumanus, além do DJ Tubarão.

No dia do bloco, os portões abrem às 17h e a entrada custará R$ 20 até 18h. A partir deste horário, o valor será de R$ 25.

O Bloco Cauxi Eletrizado tem no comando músicos das bandas Alaídenegão, Cabocrioulo e Os Tucumanus, que apresentam, no repertório, clássicos 'Me segura se não eu caio', 'Frevo mulher', 'Haja amor' e o Hino do Elefante de Olinda.

Nesta quinta-feira (16), a Alaídenegão e Cauxi Eletrizado fazem show em Boa Vista, na tradicional Casa do Neuber. Já no fim de semana, tem shows confirmados na Banda da Bica (18), Choperia Rio Negro (18), Amazonas Shopping (19), Muiraquitã (24), Bar da Brahma (16) e Banda do Parque Dez (28).

SERVIÇO

O QUÊ: Bloco Cauxi Eletrizado, com bateria da Mocidade Independente de Aparecida, Alaídenegão, Cabocrioulo, Os Tucumanus e DJ Tubarão

QUANDO: 27 de fevereiro (segunda-feira), a partir das 17h

ONDE: Assinpa (Associação dos Servidores do Inpa) – Rua da Lua, Morada do Sol, Aleixo

QUANTO: R$ 20 - couvert artístico, por pessoa, até 18h. A partir deste horário, o valor será de R$ 25.

INFORMAÇÕES: 98210-2438/98242-3133/98100-3399