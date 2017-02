Em Manaus, Banda da Redenção vai agitar a terça-feira de Carnaval

Entre as atrações da folia estão Arreto da Sanfona, Dion Brasil e Rafinha do Elite do Samba

A Operação Lava Jato será tema da sétima edição da Banda da Redenção. Foto: Divulgação

Manaus - A Operação Lava Jato será tema da sétima edição da Banda da Redenção, que acontece na terça-feira (28) de Carnaval, na Rua Gurupi, zona centro-oeste, a partir das 16h, com acesso gratuito. Entre as atrações da folia estão Arreto da Sanfona, Dion Brasil e Rafinha do Elite do Samba, nos intervalos DJ Driko.

As camisas personalizadas já estão disponíveis por R$ 15 (pista) e R$ 25 (área VIP), no supermercado Economia, loja Milly e Bar do Flamengo. Entregas em domicílio podem ser solicitadas por meio do contato 99257-3276.

Segundo o coordenador do evento, Geisetow Augusto, o bloco busca sempre abordar temas de relevância social. “Todo ano é feita uma marchinha exclusiva para a banda. Neste ano, a composição traz trechos que ressaltam a indignação da população sobre casos de corrupção e a atual gestão dos governantes”, comentou Augusto.

Ele destaca que a Banda da Redenção é mantida por meio do apoio de moradores e patrocinadores da comunidade que buscam proporcionar diversão e segurança aos brincantes. Ainda conforme o coordenador, não será permitida a entrada de foliões com objetos pontiagudos e garrafas de vidro.

Pelo bairro ser conhecido entre os moradores como ‘Planetas dos Macacos’, o mascote da Banda da Redenção é um macaquinho, que faz a alegria dos brincantes. “Para a edição de 2018, já estamos planejando arrecadar alimentos não perecíveis, que serão doados para famílias carentes da comunidade”, adiantou Augusto.