Em Manaus, banda Trilhares comanda baile infantil em centro de compras

O ‘Bailinho do Manauara do Shopping’ tem acesso gratuito e acontecerá até terça-feira, a partir das 17h

As crianças contam com a distribuição gratuita de algodão-doce, balões, pipocas e pinturas de rosto. Foto: Divulgação

Manaus – Até terça-feira (28), o ‘Bailinho do Manauara do Shopping’ será a pedida do Carnaval para as crianças, ao som da banda Trilhares.

O espaço, localizado no Piso Castanheiras (na frente da loja Ramsons), Adrianópolis, abre às 17h e conta ainda com área kids, para crianças menores de três anos acompanhadas por seus responsáveis. O acesso é gratuito.

No repertório estão as mais conhecidas marchinhas de Carnaval. Para animar a festa, as crianças contam com a distribuição gratuita de algodão-doce, balões, pipocas e pinturas de rosto.

Estrelinhas da Folia

Outra festa que animou os pequenos na tarde deste domingo (26) foi o ‘Estrelinhas da Folia’, realizado pela Associação dos Oficiais da Polícia e Bombeiros do Amazonas.

'Estrelinhas da Folia' aconteceu na tarde deste domingo

Foto: Divulgação

Centenas de crianças, acompanhadas dos pais, participaram do baile, que aconteceu na sede da Instituição, na Avenida André Araújo. A festa foi gratuita e aberta ao público.