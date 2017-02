Em Manaus, espaços oferecem programação para os pequenos foliões; confira

As crianças poderão participar de diversos eventos direcionados à Folia Momesca, durante o mês de fevereiro, com direito a atividades lúdicas, concursos de fantasias e, claro, muita música

Shoppings e outros espaços se mobilizaram por conta da época carnavalesca. Foto: Divulgação

Manaus - Lugar de criança também é no carnaval. E para que essa máxima seja respeitada, diversos espaços de Manaus estão organizando atividades dignas da época mais festiva do ano, para o brasileiro.

E a animação já começa neste sábado (11), a partir das 17h, no Park Vieiralves (Rua Rio Madeira, 50, Vieiralves), com o ‘Bailinho’, organizado pela Yupi – Casa de Brincar, com dança, música e brincadeiras. Os ingressos custam R$ 20 (adulto) e R$ 10 (criança). Para mais informações (92) 3304-2674 ou 98186-0633.

No Parque Cidade da Criança (Rua Castro Alves, 100, Aleixo), a programação inicia no dia 22 de fevereiro, com a Chegada da Kamelinha e entrega da chave da cidade feita pelo ‘prefeitinho’ do parque, e segue até o dia 26, com programações que iniciam às 15h30 e encerram às 19h30. As atividades incluem oficina de pintura, brincadeiras populares e cortejo do Bloco ‘Eu Se Babo’. No dia 26, o espaço, de responsabilidade da Prefeitura de Manaus, realiza o ‘Bailinho de Carnaval’, seguido de um concurso de fantasias e encerrando com uma sessão de fotos com ícones do carnaval. Ao logo de todos os dias, a entrada é gratuita.

Tendo como cenário um castelo, com direito a príncipes e princesas, o Tropical Hotel Manaus (Avenida Coronel Teixeira, 1.320, Ponta Negra) realiza mais uma edição do seu tradicional baile infantil. A animação do evento, que começa às 17h, terá como atração a banda Realizare, além de concurso de fantasias. O local terá fraldário, enfermaria, banheiros, camarins e praça de alimentação. Informações por meio do (92) 3233-1941 ou 98238-2602.

Shoppings

O Sumaúma Park Shopping (Avenida Noel Nutels, 1.762, Cidade Nova) dá início as suas atividades carnavalescas no dia 18 de fevereiro e encerra no dia 28. A ação, que é gratuita, será sempre das 13h às 21h. Decorado com elementos carnavalescos, o local oferecerá pintura no rosto e atividades lúdicas. No dia 24, Sexta-Feira Gorda, será realizado o Baile à Fantasia, com direito a concurso. Os três primeiros lugares serão premiados.

Outro centro de compras que também terá programação especial é o Manauara Shopping (Avenida Mário Ypiranga, 1.300, Adrianópolis). A programação especial acontecerá de 25 a 28 de fevereiro, das 17h às 20h. A festa, que é gratuita, contará com um espaço montado no piso Castanheiras, com direito a banda de Carnaval, distribuição de pipoca, algodão doce e balões, além de pinturas nos rostos das crianças e outras brincadeiras.

Já no Manaus Plaza Shopping (Avenida Djalma Batista, 2.100, Parque 10), a folia ocorrerá no Sábado Gordo, dia 25, com um concurso de fantasias. Para participar da atividade, os pequenos deverão se inscrever pela internet — manausplaza.com.br/cadastrofantasia.php — e é permitida a participação de crianças de 2 a 12 anos. As três melhores fantasias receberão prêmios nos valores de R$ 300 (1º lugar), R$ 200 (2º) e R$ 100 (3º), em vales-compras nas lojas do shopping. A participação é gratuita.