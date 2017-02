Manaus terá 63 bandas e blocos de rua de sexta à terça-feira de Carnaval

Bloco das Piranhas será realizado no Sambódromo. Foto:Ingrid Anne/ Manauscult

Manaus - Sessenta e três bandas e blocos de rua comandarão o Carnaval de Manaus de sexta (28), a terça-feira (28). São programações que, tradicionalmente, arrastam multidões, como o Bloco das Piranhas e o Galo de Manaus. Os eventos recebem o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), com estruturas de palco, som e iluminação.

Na sexta-feira, as festas ocorrerão nas zonas Norte, Sul e Leste com a "Banda da Lacraia", "Banda da Angélica" e "Banda Cala a Boca e Chupa Logo", respectivamente.

No sábado (25), o “Carnaval de Educandos” será a grande atração da zona Sul. Na zona Norte acontecerá a “Banda do Manoa” e na zona Oeste a “Banda das Virgens”.

No domingo de Carnaval (26), 22 bandas e blocos serão realizados, entre eles o tradicional "Bloco das Piranhas", "Bloco dos Infiéis", "Bloco da Vovó Judith", "Banda do Alho", "Bloco da Menopausa" e a "Banda do Theo".

Na segunda-feira (27), mais dez blocos e bandas sairão às ruas de Manaus, com destaque para a "Banda do Caldeira", no Centro.

Galo Manaus

Pronto para arrastar a multidão por mais um ano, a "Banda do Galo 2017", sairá na Avenida das Torres, na terça-feira (28), a partir das 14h. Além do Galo, mais 21 blocos serão realizados em diferentes zonas da cidade, entre eles o "Bloco Paramanaus", na zona Leste, "Banda das Cabritas", na zona Oeste, "Banda do Cajual", na zona Sul.

A lista completa das bandas e blocos apoiados pela Prefeitura de Manaus está disponível no link http://bit.ly/carnavalderuamao.

Veja a programação:

Banda da Lacraia

24/02, às 16h

Rua Marcos Cavalcante – Cidade de Deus, Comunidade Alfredo Nascimento

Banda da Angélica

24/02, às 13h

Rua da Paciência – Educandos

Carnaval de Educandos

25 a 28/02, às 19h

Área do Amarelinho, nas Ruas Inocêncio de Araújo e Boulevard Rio Negro – Educandos

Banda do Manoa

25/02, às 14h

Rua Araraquara – Conjunto Manoa

Bloco das Meninas de Tromba

25/02, às 16h

Av. Peixe Carvalho – União da Vitória

Bloco da Jaqueira

25/02, às 16h

Av. Nossa Senhora de Fátima – Cidade de Deus

Banda das Virgens

25/02, às 12h

Rua Vicente Torres Reis, com Dom João de Souza Lima – São Jorge

Bloco das Piranhas

26/02, às 16h

Centro de Convenções – Sambódromo

Bloco dos Infiéis

26/02, às 14h

Rua Professor Evangelista Brower – Santo Antônio

Banda dos Assombrados

26/02, às 10h

Rua Inácio Guimarães – Educandos

Bloco das Apertadas

26/02, às 17h

Av. Penetração II – Japiim II

Banda do Alho

26/02, às 14h

Rua Tancredo Neves, Parque Residencial Eduardo Gomes – Redenção

Banda dos Periquitos

26/02, às 19h

Rua 192, com 202 e 205, n. 40, Núcleo 16 – Cidade Nova 4

Banda do Pimentão

26/02, às 12h

Rua Jardim Botânico, Jardim dos Bares – São Jorge

Banda Amigos do Bá

26/02, às 14h

Rua Solimões, próximo à Praça do Mauazinho

15ª Banda de Carnaval Juventude Ativa

26/02, às 16h

Av. Buriti – Coroado III

12ª Banda J T

26/02, às 15h

Av. Itaúba – Jorge Teixeira II

Banda da Beleza

26/02, às 14h

Rua Icoaraci, n. 14, Quadra 27 – Cidade Nova I

Bloco da Vovó Judith

26/02, às 16h

Rua Professor Carlos Mesquita – Santa Luzia

Banda do Mengo da Zona Leste

26/02, às 12h

Rua Xiborena – São José I

Banda do Pepety

26/02, às 14h

Av. S, Renato Souza Pinto II, Próximo ao Campo do Osvaldo Frota

Banda do Caxangá

26/02, às 15h

Rua Cândido Mariano – Centro

Bloco dos Pitt-Bichas

26/02, às 14h

Rua Leopoldo Neves – Santa Luzia

Bloco da Menopausa

26/02, às 12h

Rua 03 – São José II

Banda do Théo

26/02, às 14h

Av. Ferreira Pena, entre avenidas Ayrão e Boulevard Álvaro Maia – Centro

Banda do Joatan

26/02, às 12h

Rua L, entre as ruas 5,6 e 7 – Alvorada II

Banda do Santos Dumont

26/02, às 16h

Alameda Santos Dumont, entre as ruas José Siqueira e Comandante Rangel – Santos Dumont

Banda do Osmar

26/02, às 16h

Travessa Humberto de Campos – São Jorge

Banda do Getúlio

26/02, às 15h

Rua Getúlio Vargas – Colonia Antônio Aleixo

24º Maranata (Carnaval Cristão)

26, 27 e 28/02, às 8h

Arena Amadeu Teixeira, Rua Lóris Cordovil – Flores

Bloco das Cabritas

27/02, às 8h

Rua Nova do Prosamim, esquina com a Waldemar Pedrosa e Travessa Arthur Reis – Prosamim da Av. Brasil

Bloco Carnavalesco É Mole Mas É Meu

27/02, às 17h

Rua Magalhães, entre Barreirinha e 1º de Maio – Nova Vitória

15ª Banda Os Amigos da Folia

27/02, às 14h

Rua 27, Núcleo III – Cidade Nova II

Banda Amigos da Onça

27/02, às 18h

Rua do Prosamim – Alvorada II

Bloco dos Largados

27/02, às 12h

Rua Evangelista Brower – Santo Antônio

Banda da 05

27/02, às 16h

Rua 05 de Setembro, n. 574 – São Raimundo

Banda do Gigante

27/02, às 16h

Rua Engenheiro Vilar Fiuza Câmara – São José

Banda Geração 80

27/02, às 9h

Rua Afonso Pensa, n. 400, Capela São Cristóvão – Praça 14

16ª Banda dos Fofos

27/02, às 16h

Beco Benjamim Brandão – Petrópolis

Bloco do Caldeira

27/02, às 14h

Rua José Clemente, esquina com Lobo d’Almada – Centro

Bloco das Encantadas

27/02, às 16h

Rua Tapajós, entre as ruas 4 e 5 – Jorge Teixeira 4

Bloco dos Boros

28/02, às 17h

Área de lazer do Conjunto São Cristóvão, Rua 1 de Junho – Zumbi II

Banda das Cabritas

28/02, às 12h

Rua Nova do Prosamim, esquina com a Waldemar Pedrosa e Travessa Arthur Reis – Prosamim da Av. Brasil

Banda Força Jovem

28/02, às 12h

Rua Professor João Leda – Colônia Oliveira Machado

Carnafolia da Colônia Antônio Aleixo

28/02, às 16h

Rua Padre Mário, em frente ao Campo 11 de Maio

Banda do Binladem

28/02, às 16h

Rua 26 de Agosto – Riacho Doce II

Banda do Jacaré

28/02, às 14h

Av. B, entre as ruas 07 e 09 – Alvorada I

Banda Babacinhos de Petrópolis

28/02, às 12h

Rua Aristides Rocha, entre as ruas Benjamin Constant e Coronel Conrado Niemeyer – Petrópolis

Banda do Galo

28/02, às 14h

Avenida das Torres

3º Bloco Paramanaus

28/02, às 15h

Av. Tambaqui – Jorge Teixeira, 3ª etapa

Banda do Cajual

28/02, às 16h

Av. Lourenço Braga, na Praça do Cajual – Prosamim

16º Bloco das Bistecas

28/02, às 15h

Rua Penetração II – São José II

Bloco Baratas na Folia

28/02, às 17h

Rua Magalhães Barata – Betânia

Banda da Sarita

28/02, às 14h

Av. Nossa Senhora de Fátima – Cidade de Deus

Banda Fura Olho do São José I

28/02, às 16h

Rua Roraima – São José I

Carnaval Popular da Zona Norte

28/02, às 16h

Av. Margarita – Conjunto Nova Cidade

Bloco do Cabeção

28/02, às 15h

Rua São Luiz, entre as avenidas Nova Esperança e Tapajós – Jorge Teixeira, 4ª etapa

13ª Banda do Pedrinho

28/02, às 14h

Rua Padre Cabeleira Martins – Compensa I

Banda do Bocal Queimado

28/02, às 15h

Campo do Burakão – Nova Esperança

Bloco Kaça Kabaço

28/02, às 17h

Rua 41 – Jorge Teixeira, 3ª etapa

Banda do Copo Cheio

28/02, às 15h

Rua 6 – Alvorada II

Banda Pau Mole do Bairro da Raiz

28/02, às 12h

Rua Delfin de Souza – Raiz

Bloco do Mazon - O Carnaval do Povo para o Povo

28/02, às 16h

Av. Buriti, Rio Piorini, no Campo de Futebol José Fernandes