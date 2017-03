Manaus terá oito eventos de Carnaval neste fim de semana; confira a programação

Entre os principais, estão o Festival Cultural do Pirão, no sábado, e o tradicional Bloco das Piranhas, no domingo

Bloco das Piranhas será realizado no Sambódromo. Foto: Divulgação

Manaus - Mais oito bandas e blocos de rua fazem deste fim de semana um feriado prolongado de Carnaval em Manaus. Os foliões manauaras poderão curtir, no sábado (4), o 18º Festival Cultural do Pirão e, no domingo (5), o tradicional Bloco das Piranhas.

O Festival Cultural do Pirão está marcado para começar às 16h, no Sítio Hebrom, na Av. Eurico Gaspar Dutra (Av. das Torres), Parque das Laranjeiras. O Pirão é movimento cultural que valoriza a produção autoral local, dando visibilidade a artistas independentes. As atrações incluem 10 bandas de estilos variados, como as bandas Nattus Triballia, Gramophone, Dirigível, entre outras.

Segundo o coordenador do Festival, Denis Siqueira, o Pirão consegue manter a proposta de ser alternativo e eclético e, ao mesmo tempo, proporcionar um Carnaval convencional. “O Festival Cultural do Pirão é uma satisfação, para nós, por promover esses artistas e poder oferecer som de qualidade, mostrando o que temos de bom e que podem, perfeitamente, ser os mais tocados do Carnaval. A arte e a cultura local podem alegrar e contagiar os foliões”, afirmou.



Bloco das Piranhas

Já o Bloco das Piranhas será realizado no domingo a partir das 16h, no Sambódromo, zona Centro-Oeste, com as atrações Vai Garotão, Banda Impakto, Banda Marrakesh e Louca Tentação, todas no trio elétrico tocando diversos ritmos além das marchinhas tradicionais.

O presidente do Bloco das Piranhas, Altemar Botelho, conta que a população se solidarizou com o adiamento do evento e fala sobre a expectativa de público. “Apesar do adiamento do bloco das Piranhas, temos um publico grandioso de mais de 100 mil pessoas. Muita gente se manifestou nas redes sociais e se mostraram solidárias por conta do adiamento e confirmaram presença para este domingo”, disse.



Bandas

Ainda no sábado, outras 7 bandas serão realizadas, como a 9ª Tira Ressaca Rosas da Noite, 3ª edição da Banda Flajorge, 5ª edição da Banda da Rua Santa Isabel, Banda Cintura de Kibe, Banda do Amora, 10ª Banda da Marechal e 5ª Edição Banda Só Fuleiros.

Ao todo, cem bandas e blocos de rua recebem apoio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) e integram a programação do Carnaval de Rua 2017, que teve início no dia 12 de fevereiro e vai até o dia 12 de março.



Confira a programação:

18º Festival Cultural do Pirão

04/03, às 18h até 05/03, às 5h

Sítio Hebrom, Av. Euricao Gaspar Dutra (Av. das Torres) – Parque das Laranjeiras

8ª Banda Flajorge

04/03, às 16h

Rua Edsom Stanislau Afonso – São Jorge

5ª Banda da Rua Santa Isabel

04/03, às 15h

Rua Santa Isabel – Vila da Prata

Banda Cintura de Kibe

04/03, às 17h

Rua Penetração II, entre as ruas 61 e 51 – Amazonino Mendes I, Mutirão

Banda do Las Vegas

04/03, às 14h

Rua Santo Agostinho com Rua Astro Barroso – Coroado III

10ª Banda da Marechal

04/03, às 12h

Rua Marechal Deodoro – Colônia Oliveira Machado

5ª Banda Só Fuleiros

04/03, às 15h

Rua 59, Núcleo 4 – Cidade Nova 2

Banda do Pangaré Gaiato e Enxirido

05/03, às 11h30

Rua Leopoldo Peres – Educandos