Marchinha, frevo e samba dão o tom do Bloco Cauxi Eletrizado no Carnaval

A banda do Cauxi Eletrizado é formada por músicos da Alaídenegão, Cabocrioulo e Os Tucumanus. Foto: Orlando Júnior/La Xunga Produções

Manaus - Neste Carnaval, o Bloco Cauxi Eletrizado vai desfilar no palco da Assinpa (Associação dos Servidores do Inpa) no embalo de marchinhas, frevo e samba. A sexta edição do evento, que acontece na segunda-feira gorda (27 de fevereiro), traz os shows da bateria da Mocidade Independente de Aparecida, Alaídenegão, Cabocrioulo e Os Tucumanus. O DJ Tubarão comandará as pick ups da folia a partir das 17h assim como os intervalos entre as atrações com groove, swing e balanço em discos de vinil.

O couvert artístico custará R$ 20, até 18h, na entrada da festa, que tem assinatura da Cauxi Produtora Cultural. A partir deste horário, o valor será de R$ 25.

Foto: Orlando Júnior/La Xunga Produções

Neste ano, além dos clássicos 'Me segura se não eu caio', 'Frevo mulher', 'Haja amor' e o Hino do Elefante de Olinda, o Bloco Cauxi Eletrizado tem música nova no repertório.

“É uma sátira do boato de arrastão e tiroteio no Centro, na semana da fuga dos presos do Compaj. Teve um abençoado que postou nas redes sociais que estava na confusão e conseguiu correr para o Remulos, para se salvar, aí é só zoeira”, comenta Clóvis Rodrigues, vocalista de Os Tucumanus e autor da composição. “O bloco, a cada edição, só cresce no número de público e estrutura, então é sempre uma oportunidade de mostrar nosso trabalho para uma nova plateia”.

Prévias

Foto: Orlando Júnior/La Xunga Produções

A banda do Cauxi Eletrizado, formada por músicos da Alaídenegão, Cabocrioulo e Os Tucumanus, também vai agitar as prévias de Carnaval. Entre os shows confirmados estão Banda da Bica (18), Choperia Rio Negro (18), Amazonas Shopping (19), Muiraquitã (24), Bar da Brahma (16) e Banda do Parque Dez (28).

Nesta quarta-feira (15), a Alaídenegão e Cauxi Eletrizado seguem para Boa Vista, onde vai fazer show na tradicional Casa do Neuber.

SERVIÇO

O QUÊ: Bloco Cauxi Eletrizado, com bateria da Mocidade Independente de Aparecida, Alaídenegão, Cabocrioulo, Os Tucumanus e DJ Tubarão

QUANDO: 27 de fevereiro (segunda-feira), a partir das 17h

ONDE: Assinpa (Associação dos Servidores do Inpa) – Rua da Lua, Morada do Sol, Aleixo

QUANTO: R$ 20 - couvert artístico, por pessoa, até 18h. A partir deste horário, o valor será de R$ 25.

INFORMAÇÕES: 98210-2438/98242-3133/98100-3399