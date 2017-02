Porão e Cauxi mudam o tom da folia durante o Carnaval

Rock da casa noturna e miscelânea do bloco carnavalesco são pedidas para quem busca diversidade

No Porão do Alemão, a maratona carnavalesca começa nesta noite, com o especial ‘Sabbarock’. Foto: Divulgação

Manaus - Hoje é Sábado Gordo de Carnaval, mas, se você não pretende ir ao Sambódromo torcer pelas escolas de samba, o Porão do Alemão (Av. São Jorge, 1.986) pode lhe acolher.

Por lá, a maratona carnavalesca começa nesta noite, com o especial ‘Sabbarock’. Firewall, 00:00 e Glory Opera dividirão os holofotes.

Já na Segunda Gorda, será dia do Porão Rock Festival, ao som de Blow, Máfia, Lótus, Aliases, Rockaholics, Fullgas e Firewall, além de Nathã Mariani, cover oficial de Renato Sucesso, revivendo os sucessos do Legião Urbana. A noite encerrará com Critical Age e Rahvox fazendo um especial duplo.

Pot-pourri

Já o Bloco Cauxi Eletrizado, também na segunda, 27, reunirá de tudo um pouco — da bateria da escola de samba Aparecida às bandas locais Alaídenegão, Cabocrioulo e Os Tucumanus, além do DJ Tubarão, na Assinpa (Associação dos Servidores do Inpa / Rua da Lua, Morada do Sol, Aleixo).

Os ingressos antecipados ainda estão disponíveis por R$ 20, no quiosque Os Barés, do Manauara Shopping (Avenida Mário Ypiranga, 1.300, Adrianópolis). Os portões abrem às 16h e a entrada custará R$ 20, até 18h (a partir deste horário, o valor será de R$ 25).